Dünya Kupası maçları şifreli mi, şifresiz kanalda mı?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Turnuva kapsamında toplam 104 maç oynanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvayı takip etmek isteyen futbolseverler, grup aşamasından final müsabakasına kadar oynanacak karşılaşmaları TRT 1 üzerinden izleyebilecek. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki mücadeleleri de yayın planı kapsamında TRT 1 ekranlarında yer alacak.

TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip eden izleyiciler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda TRT 1 yayınları 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle izlenebilecek. TRT 1 HD yayınları ise yine TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileriyle takip edilebilecek.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ ŞİFRELİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Türkiye Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki müsabakaları da izleyicilerle şifresiz olarak buluşacak.

Futbolseverler, TRT 1'in güncel yayın bilgileri üzerinden Dünya Kupası heyecanını takip edebilecek. Turnuvanın başlamasına kısa süre kala yayın planına ilişkin detayların netleşmesiyle birlikte izleyicilerin maçların yayınlanacağı kanal ve erişim bilgilerine yönelik araştırmaları da hız kazandı.

Türkiye Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını 14 Haziran 2026 tarihinde Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya'ya karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci grup maçında 20 Haziran 2026 tarihinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak.