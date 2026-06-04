Haberler

Dünya Kupası maçları şifreli mi, şifresiz kanalda mı?

Dünya Kupası maçları şifreli mi, şifresiz kanalda mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası maçları hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa süre kala turnuvaya ilişkin maç takvimi, yayın planı ve bilet süreçlerine yönelik ayrıntılar netleşti. Dünya Kupası maçları şifreli mi olacak? ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye A Milli Futbol Takımı da sahaya çıkacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Turnuva kapsamında toplam 104 maç oynanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvayı takip etmek isteyen futbolseverler, grup aşamasından final müsabakasına kadar oynanacak karşılaşmaları TRT 1 üzerinden izleyebilecek. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki mücadeleleri de yayın planı kapsamında TRT 1 ekranlarında yer alacak.

TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip eden izleyiciler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda TRT 1 yayınları 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle izlenebilecek. TRT 1 HD yayınları ise yine TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileriyle takip edilebilecek.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ ŞİFRELİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Türkiye Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki müsabakaları da izleyicilerle şifresiz olarak buluşacak.

Futbolseverler, TRT 1'in güncel yayın bilgileri üzerinden Dünya Kupası heyecanını takip edebilecek. Turnuvanın başlamasına kısa süre kala yayın planına ilişkin detayların netleşmesiyle birlikte izleyicilerin maçların yayınlanacağı kanal ve erişim bilgilerine yönelik araştırmaları da hız kazandı.

Türkiye Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını 14 Haziran 2026 tarihinde Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya'ya karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci grup maçında 20 Haziran 2026 tarihinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti

Anlaşma an meselesi, İran en önemli şartından vazgeçti
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

Kılıçdaroğlu adımı dikkat çekici! Hepsine tek tek gönderdi
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Varlık barışı Resmi Gazete'de yayımlandı: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok

Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor