Milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın merakla beklediği zam farkı ödemeleriyle ilgili tarih belli oldu. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkları hesaplara yatırılacak. Peki, dul ve yetimlere zam farkları ne zaman ödenecek? Dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ne kadar? Detaylar...

TEMMUZ 2026 ZAM FARKI ÖDEMELERİNDE KAPSAM NASIL OLACAK?

Temmuz dönemi itibarıyla maaşlarda oluşan fark ödemeleri, aylık alma dönemlerine göre farklılık gösterecek.

Aylıklarını her ay alan vatandaşlara, Temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak.

Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alan hak sahipleri için ise ödeme miktarı gruplara göre belirlendi:

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alan 1. grup vatandaşlara: 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak.

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alan 2. grup vatandaşlara: 2 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak.

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alan 3. grup vatandaşlara: 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacak.

Bu kapsamda toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye fark ödemesi gerçekleştirilecek. Ödenecek toplam fark tutarının ise 14,5 milyar TL olduğu açıklandı.

DUL VE YETİMLERE VERİLECEK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların Temmuz dönemi maaş farkları, belirlenen enflasyon farkı oranına göre hesaplandı.

Açıklanan verilere göre, 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan maaş farkı yüzde 6,09 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine maaş farkı ödemeleri yapılacak.

Enflasyon Farkı kapsamında maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara aktarılacak.

Memur emeklileri ile birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşların fark ödemeleri, aylık türlerine ve ödeme dönemlerine göre hesaplanarak gerçekleştirilecek.

ENFLASYON FARKI ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı zam oranı belli oldu. Temmuz dönemi kapsamında hesaplanan maaş farkı oranı yüzde 6,09 olarak açıklandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ise yüzde 17,76 oranında zam uygulandı. Güncellenen kök aylıkların üzerine yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme dahil edilecek.

Aylık ödeme gününde hesaplanan toplam maaş tutarı 20 bin liranın altında kalan emeklilere 20 bin lira ödeme yapılacak. Hesaplanan toplam tutarı bu miktarın üzerinde olan vatandaşlara ise belirlenen maaş üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 23 bin 552 liranın altında ödeme alan emekliler için fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

MEMUR EMEKLİSİ, DUL VE YETİMLERE VERİLECEK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur emeklileri, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların Temmuz dönemi maaş farkları da netleşti.

Yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkı doğrultusunda hesaplanan ödemeler, hak sahiplerinin aylık alma durumlarına göre belirlendi. Bu kapsamda maaş farkları, vatandaşların ödeme dönemlerine uygun şekilde hesaplanarak banka ve PTT hesaplarına yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları, 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere oluşan aylık farkları üzerinden ödenecek.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olan vatandaşların maaşları ise zamlı şekilde ödeme günlerinde ödenmeye başlanacak.

DUL VE YETİM MAAŞI FARK ÖDEMELERİ HESAPLARA NASIL YATACAK?

Zam farkı ödemeleri, hak sahiplerinin daha önce kullandıkları banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ödeme sürecinde herhangi bir yeni başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Belirlenen tarihte fark tutarları, ilgili kurumlar tarafından hesaplara aktarılacak.

2026 Temmuz dönemi kapsamında yapılan düzenlemelerle birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaş farkları, açıklanan oranlar doğrultusunda hesaplanarak hak sahiplerine ulaştırılacak.