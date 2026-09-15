DenizBank emekli promosyonu ne kadar sorusu, maaşını bankaya taşımayı düşünen emeklilerin gündeminde yer alıyor. Maaş aralığına göre değişen promosyon tutarları, ek ödüllerle birlikte farklı seviyelere ulaşıyor. Peki, Denizbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? (SSK BAĞ-KUR) 2026 Eylül Denizbank emekli promosyon tutarları...

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

DenizBank'ın emekli maaşına göre sunduğu standart promosyon tutarları maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor. 0-9.999 TL arasında maaş alan emekliler için standart promosyon 5 bin TL olarak belirlenirken, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12 bin TL standart promosyon ödeniyor.

Ek ödüller de dahil edildiğinde toplam promosyon tutarı maaş gruplarına göre 20 bin TL, 24 bin TL, 27 bin TL ve 30 bin TL seviyelerine ulaşıyor.

0-9.999 TL MAAŞ ALANLARA NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Maaşı 0-9.999 TL arasında bulunan emeklilere 5 bin TL standart promosyon ödeniyor. Ek koşullar kapsamında Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımı için 2 bin TL, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı için 5 bin TL ve kredi kartı aktifliği için 8 bin TL ek ödül bulunuyor.

Bu ödemelerin tamamının koşulları karşılanması halinde toplam promosyon tutarı 20 bin TL'ye ulaşıyor.

10.000-14.999 TL MAAŞ ALANLARA NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

10.000-14.999 TL arasında emekli maaşı alanlar için standart promosyon tutarı 8 bin TL olarak belirleniyor. Bu maaş grubunda KMH için 2 bin TL, iki adet otomatik fatura talimatı için 6 bin TL ve kredi kartı aktifliği için 8 bin TL ek ödül sunuluyor.

Belirtilen ek ödüllerin tamamının alınması halinde toplam promosyon tutarı 24 bin TL oluyor.

15.000-19.999 TL MAAŞ ALANLARA NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

15.000-19.999 TL arasında maaş alan emekliler için standart promosyon 10 bin TL. Bu maaş grubunda KMH kullanımı 2 bin TL, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı 7 bin TL ve kredi kartı aktifliği 8 bin TL ek ödül sağlıyor.

Böylece belirtilen ek koşulların tamamının yerine getirilmesi halinde toplam promosyon tutarı 27 bin TL'ye kadar çıkıyor.

20.000 TL VE ÜZERİ MAAŞ ALANLARA NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar için standart promosyon tutarı 12 bin TL. Bu maaş grubunda KMH kullanımı karşılığında 2 bin TL, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında 8 bin TL ve kredi kartı aktifliği karşılığında 8 bin TL ek ödül bulunuyor.

Ek ödüllerin tamamının alınması halinde toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONUNDA EK ÖDÜLLER NASIL HESAPLANIYOR?

DenizBank'ın kampanya kapsamında sunduğu toplam promosyon, standart promosyonun yanı sıra belirlenen ek ürün ve kullanım koşullarına göre hesaplanıyor. Ek ödüller arasında Kredili Mevduat Hesabı, iki adet otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı bulunuyor. Maaş tutarı yükseldikçe standart promosyonun yanı sıra bazı ek ödül tutarları da değişiyor.

DenizBank'ın resmi kampanya bilgilerinde 12 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, koşulların yerine getirilmesi halinde 18 bin TL'ye varan ek promosyon fırsatı bulunduğu belirtiliyor. Böylece toplam promosyon 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN MAAŞ TAŞIMA ŞARTI

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin DenizBank'tan üç yıl süreyle maaş alma sözü vermesi gerekiyor. Kampanya, yeni hesap açan ve üç yıl süreyle maaş alma sözü veren emekliler ile mevcut üç yıllık taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekliler için geçerli.

DenizBank'ın resmi kampanya sayfasında belirtilen kampanya dönemi 11 Haziran 2026 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasını kapsıyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATIYOR?

DenizBank tarafından paylaşılan bilgilere göre promosyon ödemesi, ilk emekli maaşının bankaya yatırılmasını takip eden iki iş günü içerisinde hesaba aktarılıyor.