CMK ÜCRETİ TARİFESİ 2026: CMK ücret tarifesi ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlandı!

08 Ocak 2026 tarihli ve 33131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2026 Yılı Tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Peki, 2026 CMK ücret tarifesi ne kadar? 2026 yılı CMK ücret tarifesine dair detaylar...

2026 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yeni tarifeye göre, CMK ücretlerinde ortalama %25,49 oranında artış yapılmıştır. Ancak yapılan artış, resmi enflasyon oranının altında kalmış olup, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde öngörülen taahhütleri karşılamaktan uzak olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, kamuoyunda ve meslek örgütlerinde önemli tartışmalara yol açmıştır.

CMK ÜCRETİ TARİFESİ 2026

2026 yılı CMK Ücret Tarifesi, görevlendirilen müdafi ve vekillerin hak ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığı, 9 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nden tarife hakkında görüş talep etmiştir. Birlik tarafından yapılan değerlendirmede şu hususlar ön plana çıkmıştır:

Seçilmiş ve görevlendirilmiş müdafi arasında görev ve sorumluluk açısından herhangi bir fark olmadığı, dolayısıyla ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşit olması gerektiği vurgulanmıştır.

Tarifenin soruşturma bölümü ile diğer bölümler arasındaki artışın eşit uygulanmasının, avukatın ağırlaştırılmış özen yükümlülüğü kapsamındaki emek ve mesai karşılığını sağlamayacağı belirtilmiştir.

Sulh ceza hakimliklerinde yürütülen soruşturma evresindeki işler için tarife kapsamında ayrı bir ödeme kalemi olmasına rağmen, pratikte avukatlara 4/1-b maddesi üzerinden ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu eksikliğin giderilmesi ve soruşturma evresinde yapılan işler için ayrıca ücret ödenmesi talebi tekraren iletilmiştir.

2026 tarifesi, yılın tamamı için geçerli olacak şekilde belirlenmiş; ancak mevcut ekonomik koşullar karşısında bu durumun angarya yasağına aykırı olabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle, dayanak yönetmelik üzerinde değişiklik yapılması önerilmiştir.

2026 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

2026 yılı CMK ücretleri, görev türüne ve yapılan işin kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Ortalama %25,49 oranında artış yapılmış olmakla birlikte, soruşturma evresi ve sulh ceza hakimliği işleri için ayrı düzenlemeler ve ödemeler henüz uygulamada eksik kalmaktadır.

Bu durum, zorunlu müdafi ve vekillerin hakkaniyetli ücret alması açısından önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Türkiye Barolar Birliği, bu konuda Danıştay nezdinde iptal davası açmayı planlamaktadır.