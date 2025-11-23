Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dinamik ve en çok konuşulan isimlerden biri olan Cengiz Ünder, hem Avrupa'daki performansı hem de Süper Lig'e dönüş süreciyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Cengiz Ünder kimdir? Cengin Ünder kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Detaylar...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici kanat oyuncularından biridir. 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya gelen Ünder, futbol kariyerine küçük yaşlarda İzmir'de başladı. Bucaspor ve ardından Altınordu altyapısında gelişim gösteren genç yetenek, 2014 yılında profesyonel futbol hayatına adım attı.

Altınordu'daki çıkışı, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekince 2016 yılında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir formasıyla sergilediği performans, genç yaşına rağmen onu Avrupa kulüplerinin radarına soktu. 2017 yazında yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle İtalya temsilcisi Roma'ya transfer olarak Türk futbolu adına önemli bir başarıya imza attı.

Roma sonrası kariyerinde İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City ve Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya formalarını terleten Ünder, Leicester City döneminde FA Cup şampiyonluğu da yaşadı. 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, 2025 itibarıyla Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymektedir.

CENGİZ ÜNDER KAÇ YAŞINDA?

14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz Ünder, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Kariyerinin olgunluk dönemine giren Ünder, hem Avrupa tecrübesi hem de Süper Lig'deki performansıyla Türkiye'nin en nitelikli kanat oyuncuları arasında gösterilmektedir.

CENGİZ ÜNDER NERELİ?

Cengiz Ünder, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğmuştur. Futbol temellerini ise İzmir'de atmıştır. Bucaspor ve Altınordu altyapılarında gelişim gösteren genç oyuncu, Ege bölgesinin altyapıdan yetiştirdiği başarılı örneklerden biri olarak kabul edilmektedir.

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMLI?

Cengiz Ünder'in kulüp kariyeri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli duraklara sahiptir:

Altınordu (2014–2016) – Profesyonel kariyerinin başlangıç noktası.

Medipol Başakşehir (2016–2017) – Süper Lig'de adını duyurdu.

AS Roma (2017–2022) – Avrupa kariyerinin en önemli dönemi.

Leicester City (2020–2021, kiralık) – Premier Lig deneyimi ve FA Cup zaferi.

Marsilya (2021–2023) – Ligue 1'de istikrarlı performans.

Fenerbahçe (2023– ) – Türkiye'ye geri dönüş hamlesi.

Beşiktaş (2025–…, kiralık) – Güncel olarak Beşiktaş forması giyiyor.