Türkiye'de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Cavitech Denizcilik, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında kamuoyunun gündemine geldi. Peki, Cavitech Denizcilik kimin, sahibi kim? Cavitech Denizcilik'e neden operasyon düzenlendi? Detaylar haberimizde...

CAVITECH DENİZCİLİK KİMİN, SAHİBİ KİM?

Cavitech Denizcilik'in yönetim yapısına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emel G.'dir. Ancak Cavitech Denizcilik sahibi hakkında net veri bulunmamaktadır.

CAVITECH DENİZCİLİK NE İŞ YAPAR?

Cavitech Denizcilik, denizcilik sektörüne yönelik çok yönlü teknik ve operasyonel hizmetler sunan bir firma olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin hizmet alanları, gemi bakımından çevre dostu temizlik teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Cavitech, denizcilik varlıklarının uzun ömürlü ve verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla uzman bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, deniz araçlarının operasyonel güvenliğini ve performansını artırmaya odaklanmaktadır.

Denizcilik Hizmetleri

Şirket, sorunsuz ve verimli denizcilik operasyonlarının sürdürülebilmesi için kapsamlı denizcilik hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmetler, gemi işletmeciliğinin farklı aşamalarında teknik ve lojistik destek sunulmasını içermektedir.

Gemi Tedariki

Cavitech Denizcilik, gemilerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gemi tedariki alanında da faaliyet göstermektedir. Gerekli gemi malzemelerinin zamanında ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi, şirketin sunduğu temel hizmetler arasında yer almaktadır.

Kavitasyonlu Tekne Gövdesi Temizliği

Şirketin öne çıkan hizmetlerinden biri de kavitasyonlu tekne gövdesi temizliğidir. Bu yöntem, çevre dostu bir teknoloji kullanılarak tekne gövdelerindeki kirlilik ve pasın giderilmesini amaçlamakta, aynı zamanda gövde yapısının korunmasına katkı sağlamaktadır.

CAVİTECH DENİZCİLİK'E NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Cavitech Denizcilik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen şirketler arasında yer aldı.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sabah erken saatlerde başladı ve çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

26 Şirket ve Mali Müşavir Hedef Alındı

Soruşturma çerçevesinde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında bulunduğu 26 şirket ile mali müşavirler hakkında işlem yapıldı. Şirket merkezleri ve bağlantılı adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Suçlamalar ve Gözaltılar

Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında şu suçlamalar yer aldı:

Suç örgütü kurma

Vergi kaçakçılığı

Resmi belgede sahtecilik

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Bu suçlamalar doğrultusunda yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerdeki aramaların soruşturma süreci boyunca devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosyamız kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021 yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

- Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin suç tarihi suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır. Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."