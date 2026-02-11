Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa'da başvuru yapan vatandaşlar için kura çekimi heyecanı dorukta. Önceden 11 Şubat 2026 olarak açıklanan kura takvimi, son dakika değişikliğiyle güncellendi. Peki, Bursa TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Bursa kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? Detaylar...

BURSA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi açıklamasına göre, Bursa TOKİ çekilişi artık 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak kura çekimini beklerken, aynı zamanda TOKİ TV üzerinden canlı yayınla süreci takip edebilecek.

Bursa için planlanan bu büyük sosyal konut projesi kapsamında toplam 17 bin 225 konut hak sahiplerini bulacak. Bu sayı, Türkiye genelinde TOKİ tarafından yürütülen projeler arasında en yüksek yoğunluklu uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİŞİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

TOKİ Bursa kura çekilişi, güncellenmiş takvime göre 21 Şubat 2026 Cumartesi günü yapılacak. Başvuru sahiplerinin heyecanla beklediği bu tarihte, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahipleri belirlenecek.

BURSA KURA SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Konut Sayısı: 17.225

Kura Yöntemi: Noter huzurunda çekiliş

Canlı Yayın: TOKİ TV üzerinden yayınlanacak

Başvuru Durumu: Resmi TOKİ açıklamaları takip edilmeli

Bu süreç, Bursa'daki sosyal konut projesinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Vatandaşlar, kura tarihine kadar resmi açıklamaları yakından takip ederek sürecin güncel durumunu öğrenebilecek.

9-15 ŞUBAT HAFTASINDA HANGİ İLLERİN KURASI ÇEKİLİYOR?

Bursa kura heyecanı yaklaşırken, bu hafta başka illerde hak sahipleri belirlenecek. Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, 9-15 Şubat haftasında kura çekimi yapılacak iller ve konut sayıları şöyle:

11 Şubat Çarşamba: Çankırı – 1.753 konut

12 Şubat Perşembe: Bolu – 1.950 konut

13 Şubat Cuma: Tekirdağ – 6.865 konut ve Balıkesir – 7.548 konut

15 Şubat Pazar: Konya ve Çanakkale

Bu takvim, Bursa başvuru sahiplerinin de süreci takip etmelerini kolaylaştıracak şekilde düzenlendi. Her il için kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve resmi kanallardan duyurular paylaşılacak.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELEDİ Mİ? İŞTE YENİ TARİH!

Başlangıçta 11 Şubat olarak planlanan Bursa kura çekimi, resmi güncelleme ile 21 Şubat 2026 Cumartesi olarak revize edildi. Bu erteleme, başvuru sahipleri arasında kısa süreli bir merak yaratmış olsa da, TOKİ tarafından yapılan açıklamalar süreci netleştirdi.