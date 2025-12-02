Haberler

Bugün maç var mı? 2 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 2 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Süper Lig'in milli araya girmesiyle futbolseverlerin ilgisi uluslararası karşılaşmalara kaydı. Bu akşamki maç programı belli olurken, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 2 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler kozlarını paylaşacak. Bunun yanında UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme karşılaşmaları da ekranlara taşınacak.

  • 12:30 - TRT Spor - Muhabir Saati (Futbol)
  • 13:00 - A Spor - Muş Spor – Konyaspor (Canlı)
  • 15:30 - A Spor - Keçiörengücü – Kayserispor (Canlı)
  • 16:00 - TRT Spor - Hedef Süper Lig (Futbol)
  • 18:00 - A Spor - Çaykur Rizespor – Pendikspor
  • 20:30 - A Spor - Sakaryaspor – Gençlerbirliği (Canlı)

  • 22:30 - beIN Connect - Bournemouth – Everton (Canlı)
  • 22:30 - beIN Connect - Fulham – Manchester City (Canlı)
  • 22:30 - A Spor - Kupada Bugün (Futbol)
  • 23:00 - S Sport / S Sport Plus - Barcelona – Atletico Madrid (Canlı)
  • 23:00 - TRT Spor - Juventus – Udinese (Canlı)
  • 23:15 - beIN Connect - Newcastle – Tottenham
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
