Bugün maç var mı? 2 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

2 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler kozlarını paylaşacak. Bunun yanında UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme karşılaşmaları da ekranlara taşınacak.

YAYINLAR

12:30 - TRT Spor - Muhabir Saati (Futbol)

- Muhabir Saati (Futbol) 13:00 - A Spor - Muş Spor – Konyaspor (Canlı)

15:30 - A Spor - Keçiörengücü – Kayserispor (Canlı)

16:00 - TRT Spor - Hedef Süper Lig (Futbol)

18:00 - A Spor - Çaykur Rizespor – Pendikspor

20:30 - A Spor - Sakaryaspor – Gençlerbirliği (Canlı)