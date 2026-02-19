Bugün maç var mı? 18 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
18 Şubat Perşembe günü spor dünyasında tempo yükseliyor. Futbol sahalarından basketbol parkelerine kadar birçok önemli karşılaşma, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yerini alıyor. Takımlar kritik puanlar için mücadele ederken, taraftarlar da nefes kesen anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
18 Şubat Perşembe akşamı spor arenasında tansiyon yükseliyor. Özellikle futbol maçları, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki dengeleri etkileyebilecek kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. Tribünlerde ve ekran başında büyük bir heyecan yaşanması beklenirken, sporseverler maç saatleri ve yayın bilgilerini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI VE YAYIN BİLGİLERİ
- 10:15 – Trendyol Süper Lig – TRT Spor
- 13:30 – Sarıyer vs Amedspor – BeIN Sports 2
- 13:30 – Vanspor vs Bodrumspor – BeIN MAX1
- 13:30 – Adana Demirspor vs Sivasspor – BeIN MAX2
- 13:30 – Sarıyer - Amedspor – TRT Spor
- 16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
- 18:40 – UEFA Şampiyonlar Ligi – TRT Spor
- 19:15 – Maç Özel – TRT Spor
- 19:30 – Avrupa Ligi Özel – A Spor
- 20:00 – Sakaryaspor - Pendikspor – TRT Spor
- 20:00 – Sakaryaspor vs Pendikspor – BeIN Sports 2
- 20:45 – PAOK vs Celta Vigo – Tabii
- 20:45 – Zrinjski vs Crystal Palace – Tabii
- 20:45 – Sigma Olomouc vs FC Lausanne – Tabii
- 20:45 – Noah vs AZ Alkmaar – Tabii
- 20:45 – KuPS vs Lech Poznan – Tabii
- 20:45 – Dinamo Zagreb vs Genk – Tabii
- 20:45 – Brann vs Bologna – Tabii
- 20:45 – Fenerbahçe - Nottingham Forest – TRT 1
- 21:30 – Devre Arası – A Spor
- 22:00 – Al Ahli vs Al Najma – S Sport Plus
- 22:00 – TRT Maç Özel – TRT Spor
- 22:30 – Avrupa Gecesi – A Spor
- 23:00 – Omonia vs Rijeka – Tabii
- 23:00 – FC Drita vs NK Celje – Tabii
- 23:00 – Jagiellonia vs Fiorentina – Tabii
- 23:00 – Celtic vs Stuttgart – Tabii
- 23:00 – Lille vs Kızılyıldız – Tabii
- 23:00 – Ludogorets vs Ferencvaros – Tabii
- 23:00 – Panathinaikos vs Viktoria Plzen – Tabii
- 23:00 – Shkendija - Samsunspor – TRT 1