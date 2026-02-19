Bugün maç var mı? 18 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Şubat Perşembe akşamı spor arenasında tansiyon yükseliyor. Özellikle futbol maçları, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki dengeleri etkileyebilecek kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. Tribünlerde ve ekran başında büyük bir heyecan yaşanması beklenirken, sporseverler maç saatleri ve yayın bilgilerini merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI VE YAYIN BİLGİLERİ

10:15 – Trendyol Süper Lig – TRT Spor

13:30 – Sarıyer vs Amedspor – BeIN Sports 2

13:30 – Vanspor vs Bodrumspor – BeIN MAX1

13:30 – Adana Demirspor vs Sivasspor – BeIN MAX2

16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor

18:40 – UEFA Şampiyonlar Ligi – TRT Spor

19:15 – Maç Özel – TRT Spor

19:30 – Avrupa Ligi Özel – A Spor

20:00 – Sakaryaspor - Pendikspor – TRT Spor

20:45 – PAOK vs Celta Vigo – Tabii

20:45 – Zrinjski vs Crystal Palace – Tabii