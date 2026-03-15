Bugün kimin maçı var? 15 Mart Pazar bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? 15 Mart Pazar maç programı haberimizde.
Türkiye'de farklı liglerde kritik karşılaşmalar oynanırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de birbirinden önemli mücadeleler sahne alacak.
Türkiye'de Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de önemli mücadeleler sahne alacak. Bunun yanında Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kritik maçlar futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
Türkiye'de özellikle Süper Lig'de oynanacak üç karşılaşma dikkat çekiyor. Günün akşam seansında oynanacak Gençlerbirliği – Beşiktaş mücadelesi haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olurken Samsunspor – Kayserispor karşılaşması da puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor.
Avrupa tarafında ise Barcelona – Sevilla, Liverpool – Tottenham ve Lazio – Milan gibi önemli karşılaşmalar futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Liglerdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek bu maçlar, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:
Trendyol 1. Lig
13:30 Erzurumspor – Hatayspor
16:00 Sarıyer – Keçiörengücü
16:00 Sakaryaspor – Vanspor
20:00 Amedspor – Manisa FK
Trendyol Süper Lig
16:00 Kasımpaşa – Eyüpspor
20:00 Gençlerbirliği – Beşiktaş
20:00 Samsunspor – Kayserispor
TFF 2. Lig
13:30 1461 Trabzon – Muşspor
13:30 Muğlaspor – Ankaragücü
15:30 Kepez Bld. – İskenderunspor
15:30 Ankaraspor – Elazığspor
TFF 3. Lig
13:30 Diyarbekirspor – 12 Bingölspor
13:30 Niğde Bld. – Kapadokya Spor
15:30 Balıkesirspor – Altay
15:30 Kütahyaspor – Uşakspor
TFF Elit U19 Ligi
14:00 Gençlerbirliği – Beşiktaş
Avrupa Ligleri
İngiltere Premier Lig
17:00 Crystal Palace – Leeds United
17:00 Manchester United – Aston Villa
17:00 Nottingham Forest – Fulham
19:30 Liverpool – Tottenham
İtalya Serie A
14:30 Verona – Genoa
17:00 Pisa – Cagliari
17:00 Sassuolo – Bologna
20:00 Como – Roma
22:45 Lazio – Milan
İspanya La Liga
16:00 Mallorca – Espanyol
18:15 Barcelona – Sevilla
20:30 Real Betis – Celta Vigo
23:00 Real Sociedad – Osasuna
Almanya Bundesliga
15:30 Dynamo Dresden – Preussen Münster
15:30 Kaiserslautern – Karlsruhe
15:30 Schalke 04 – Hannover 96
17:30 Werder Bremen – Mainz
19:30 Freiburg – Union Berlin
21:30 Stuttgart – Leipzig
Fransa Ligue 1
17:00 Strasbourg – Paris FC
19:15 Le Havre – Lyon
19:15 Metz – Toulouse
22:45 Rennes – Lille
Hollanda Eredivisie
16:30 Feyenoord – Excelsior
16:30 AZ Alkmaar – Heracles
Portekiz Liga NOS
15:30 Sporting Lisbon – Tondela (Ertelendi)
23:30 Porto – Moreirense
Diğer Liglerde Günün Maçları
Azerbaycan Premier Ligi
14:00 Kapaz – Turan
17:00 Qabala – Neftçi Bakü
İtalya Kadınlar Serie A
16:00 Juventus – Milan
İngiltere Kadınlar Lig Kupası
17:15 Chelsea – Manchester United
Almanya Kadınlar Bundesliga
20:30 Wolfsburg – Bayer Leverkusen
Arjantin Primera Division
23:30 Belgrano – Talleres Cordoba
Ukrayna Premier Ligi
19:00 Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv