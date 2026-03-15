Bugün kimin maçı var? 15 Mart Pazar bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler için hafta sonu maç programı yine oldukça yoğun. Türkiye'de farklı liglerde kritik karşılaşmalar oynanırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de birbirinden önemli mücadeleler sahne alacak. Özellikle lig yarışının kızıştığı bu dönemde taraftarlar "Bugün kimin maçı var?" sorusuna yanıt arıyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Futbol dünyasında bugün oldukça hareketli bir program bulunuyor. Türkiye'de Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de önemli mücadeleler sahne alacak. Bunun yanında Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kritik maçlar futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'de özellikle Süper Lig'de oynanacak üç karşılaşma dikkat çekiyor. Günün akşam seansında oynanacak Gençlerbirliği – Beşiktaş mücadelesi haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olurken Samsunspor – Kayserispor karşılaşması da puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Avrupa tarafında ise Barcelona – Sevilla, Liverpool – Tottenham ve Lazio – Milan gibi önemli karşılaşmalar futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. Liglerdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek bu maçlar, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

15 MART PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

Trendyol 1. Lig

13:30 Erzurumspor – Hatayspor

16:00 Sarıyer – Keçiörengücü

16:00 Sakaryaspor – Vanspor

20:00 Amedspor – Manisa FK

Trendyol Süper Lig

16:00 Kasımpaşa – Eyüpspor

20:00 Gençlerbirliği – Beşiktaş

20:00 Samsunspor – Kayserispor

TFF 2. Lig

13:30 1461 Trabzon – Muşspor

13:30 Muğlaspor – Ankaragücü

15:30 Kepez Bld. – İskenderunspor

15:30 Ankaraspor – Elazığspor

TFF 3. Lig

13:30 Diyarbekirspor – 12 Bingölspor

13:30 Niğde Bld. – Kapadokya Spor

15:30 Balıkesirspor – Altay

15:30 Kütahyaspor – Uşakspor

TFF Elit U19 Ligi

14:00 Gençlerbirliği – Beşiktaş

Avrupa Ligleri

İngiltere Premier Lig

17:00 Crystal Palace – Leeds United

17:00 Manchester United – Aston Villa

17:00 Nottingham Forest – Fulham

19:30 Liverpool – Tottenham

İtalya Serie A

14:30 Verona – Genoa

17:00 Pisa – Cagliari

17:00 Sassuolo – Bologna

20:00 Como – Roma

22:45 Lazio – Milan

İspanya La Liga

16:00 Mallorca – Espanyol

18:15 Barcelona – Sevilla

20:30 Real Betis – Celta Vigo

23:00 Real Sociedad – Osasuna

Almanya Bundesliga

15:30 Dynamo Dresden – Preussen Münster

15:30 Kaiserslautern – Karlsruhe

15:30 Schalke 04 – Hannover 96

17:30 Werder Bremen – Mainz

19:30 Freiburg – Union Berlin

21:30 Stuttgart – Leipzig

Fransa Ligue 1

17:00 Strasbourg – Paris FC

19:15 Le Havre – Lyon

19:15 Metz – Toulouse

22:45 Rennes – Lille

Hollanda Eredivisie

16:30 Feyenoord – Excelsior

16:30 AZ Alkmaar – Heracles

Portekiz Liga NOS

15:30 Sporting Lisbon – Tondela (Ertelendi)

23:30 Porto – Moreirense

Diğer Liglerde Günün Maçları

Azerbaycan Premier Ligi

14:00 Kapaz – Turan

17:00 Qabala – Neftçi Bakü

İtalya Kadınlar Serie A

16:00 Juventus – Milan

İngiltere Kadınlar Lig Kupası

17:15 Chelsea – Manchester United

Almanya Kadınlar Bundesliga

20:30 Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Arjantin Primera Division

23:30 Belgrano – Talleres Cordoba

Ukrayna Premier Ligi

19:00 Shakhtar Donetsk – Metalist Kharkiv