Brann nerenin, hangi ülkenin takımı? Brann kadrosunda kimler var, teknik direktörü kim? UEFA Avrupa Ligi Brann puan durumu

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Bergen'deki Brann Stadion'da oynanacak kritik karşılaşma, her iki takım için de turnuvada önemli bir dönemeç niteliği taşıyor. Peki, Brann nerenin, hangi ülkenin takımı? Brann kadrosunda kimler var? UEFA Avrupa Ligi Brann puan durumu! Detaylar...

BRANN NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

Sportsklubben Brann, 26 Eylül 1908 tarihinde Norveç'in Bergen şehrinde kurulmuş köklü bir futbol kulübüdür. Kırmızı-beyaz formalarıyla tanınan Brann, Norveç futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Kulüp, hem yerel liglerde hem de Avrupa sahnesinde kayda değer başarılar elde etmiştir.

Norveç futbolunun en üst seviyesi olan Eliteserien'de mücadele eden Brann, tarih boyunca 3 kez lig şampiyonluğu (1961–62, 1963 ve 2007) kazanmıştır. Ayrıca, 7 kez Norveç Kupası'nı müzesine götüren kulüp, 1996–97 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselerek uluslararası arenada adından söz ettirmiştir.

Bergen şehrinin gururu olan Brann, taraftar grubu "Bataljonen" ile de dikkat çeker. Norveç'in en organize taraftar yapılanmalarından biri olarak bilinen Bataljonen, takımın maç atmosferini eşsiz bir deneyime dönüştürür.

BRANN KADROSUNDA KİMLER VAR?

2025 yılı itibarıyla Brann'ın kadrosu ağırlıklı olarak Norveçli futbolculardan oluşuyor. Bunun yanında Danimarka, İzlanda, Belçika ve Şili'den oyuncular da takımın çeşitliliğini sağlıyor. İşte Brann'ın güncel kadrosu:

Kaleciler

Mathias Dyngeland (NOR)

Tom Bramel (NED)

Mathias Klausen (NOR)

Defans Oyuncuları

Martin Hellan (NOR)

Fredrik Pallesen Knudsen – Kaptan (NOR)

Nana Kwame Boakye (GHA)

Japhet Sery Larsen (DEN)

Jonas Torsvik (NOR)

Joachim Soltvedt (NOR)

Vetle Dragsnes (NOR)

Denzel De Roeve (BEL)

Thore Pedersen (NOR)

Eivind Helland (NOR)

Rasmus Holten (NOR)

Orta Saha Oyuncuları

Sakarias Opsahl (NOR)

Felix Horn Myhre (NOR)

Emil Kornvig (DEN)

Ulrik Mathisen (NOR)

Jacob Lungi Sørensen (DEN)

Eggert Aron Gu?mundsson (ISL)

Niklas Jensen Wassberg (NOR)

Mads Sande (NOR)

Markus Haaland (NOR)

Jesper Eikrem (NOR)

Lars Remmem (NOR)

Forvet Oyuncuları

Mads Hansen (DEN)

Niklas Castro (CHI)

Bård Finne (NOR)

Sævar Atli Magnússon (ISL)

Noah Holm (NOR)

Bu kadro, genç yetenekler ile deneyimli oyuncuların birleşimi sayesinde disiplinli ve rekabetçi bir oyun anlayışı sergiliyor. Avrupa arenasında güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Brann, hem savunmada hem de hücum hattında dengeli bir yapı sunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ BRANN PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann, 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise turnuvadaki performansıyla Brann'ın hemen altında, 20. sırada bulunuyor.

Brann'ın Avrupa Ligi'ndeki bu performansı, kulübün hem genç oyunculara fırsat tanıyan stratejisi hem de disiplinli oyun planıyla açıklanabilir. Norveç ekibi, hem lig içi hem de Avrupa müsabakalarında rekabetçi bir duruş sergilemeyi hedefliyor.

BRANN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

SK Brann'ın teknik direktörü, 11 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayan İzlandalı Freyr Alexandersson'dur. Alexandersson, Brann'da teknik direktör koltuğuna oturduğunda 43 yaşındaydı ve 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştır.

Alexandersson, Bergen temsilcisinde genç oyunculara şans vermesi ve disiplinli oyun anlayışı ile biliniyor. Avrupa sahnesinde güçlü rakiplere karşı stratejik planlamalarıyla öne çıkan teknik direktör, Brann'ın hem yerel ligde hem de Avrupa kupalarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.