BORSA İSTANBUL'DA REKOR SEVİYE: BIST 100 endeksi ne kadar? Borsa endeksi en yüksek kaç oldu?

Borsa İstanbul'da yatırımcılar, BIST 100 endeksi ne kadar? sorusunun yanıtını merakla takip ediyor. Son dönemde yaşanan yükselişlerle endeks, 14.000 puanı aşarak tarihi bir rekora imza attı. Peki, BIST 100 endeksi ne kadar? Borsa endeksi en yüksek kaç oldu? Detaylar...

BIST 100 ENDESİ NE KADAR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırımcıların merakla takip ettiği kritik seviyeleri zorluyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü 13.787,82 puan ile kapatarak yüzde 0,07 değer kaybı yaşadı.

Bugün açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana yükseldi. Bankacılık sektörü pozitif bir performans göstererek yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi aynı dönemde yüzde 1,12 değer kaybetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyeler, kısa vadeli yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

BORSA ENDEKSİ EN YÜKSEK KAÇ OLDU?

BIST 100 endeksi tarihsel olarak önemli bir seviyeye ulaşarak 14.000 puanı aşarak rekor kırdı. Bu gelişme, piyasalarda uzun süredir beklenen kırılmanın gerçekleştiğini ve endeksin psikolojik olarak kritik bir eşiği geçtiğini gösteriyor.

Sektörel bazda incelendiğinde, bugün en çok kazandıran sektör madencilik oldu ve endeks yüzde 0,78 yükseldi. Buna karşın, holding hisseleri değer kaybederek endeksin düşüşüne katkıda bulundu. Bu durum, yatırımcıların risk dağılımını ve sektör tercihlerindeki değişimi göstermesi açısından önemli bir veri sağlıyor.

HOLDİNG HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Holding endeksi, dün ve bugün yaşanan fiyat hareketleriyle yatırımcıların dikkatini çekti. Dün BIST 100'ün satış ağırlıklı kapanışının ardından bugün açılışta da yüzde 1,12 değer kaybetti. Bu gerileme, holding hisselerinin genel piyasa hareketlerine kıyasla daha hassas olduğunu ortaya koyuyor.

EN ÇOK MADENCİLİK SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

BIST 100'deki yükseliş hareketinde öne çıkan bir diğer gelişme ise madencilik sektörünün yüzde 0,78 değer kazanması oldu. Sektörel bazda en çok kazandıran madencilik, özellikle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülüyor. Bu yükseliş, endeksin genel performansına da olumlu katkı sağladı.

ANALİSTLER 14 BİNİ DİRENÇ NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Teknik analiz uzmanları, BIST 100'ün 14.000 puanı geçmesi durumunda kısa vadeli alım-satım kararlarında kritik bir sinyal olacağını belirtiyor. Analistlere göre, 13.900 ve 14.000 puanlar direnç, 13.700 ve 13.600 puanlar ise destek noktaları olarak takip edilmeli.

Bu teknik seviyeler, özellikle kurumsal yatırımcılar için risk yönetimi açısından hayati önem taşıyor. Endeksin direnç ve destek seviyeleri, piyasadaki volatilitenin ve alım-satım stratejilerinin belirlenmesinde belirleyici oluyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYONU REVİZE ETMİŞTİ

BIST 100 endeksindeki hareketleri değerlendirirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminleri de göz önünde bulunduruluyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda 2026 ve 2027 yılları için öngörülen enflasyon aralıklarını açıkladı:

2026: Yüzde 15 – 21

2027: Yüzde 6 – 12

Karahan ayrıca, enflasyon ara hedeflerini koruduklarını belirterek, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 olarak açıkladı. Bu veriler, piyasalarda likidite ve yatırım stratejileri açısından yatırımcıların beklentilerini şekillendiriyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi, alım-satım önerisi veya finansal yönlendirme niteliği taşımaz.