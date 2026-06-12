Borç yapılandırması SON DAKİKA! Borç yapılandırması Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni borç yapılandırma düzenlemesi, kamuya olan borçların ödenmesini kolaylaştıran kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Vergi borçlarından trafik cezalarına, harçlardan öğrenim kredilerine kadar geniş bir alanı kapsayan düzenleme; esnaf, bireysel borçlular ve işletmeler için uzun vadeli ödeme imkânı sağlıyor. Peki, borç yapılandırması Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar...

BORÇ YAPILANDIRMASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma düzenlemesi tamamlanarak Meclis gündemine taşınmış durumda. Düzenleme, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve sunduğu için özellikle vergi mükellefleri tarafından yakından takip ediliyor.

Mevcut düzenleme kapsamında; vergi borçları, trafik idari para cezaları, harçlar, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları gibi birçok kalem yapılandırma kapsamına dahil ediliyor. Buna karşın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bazı bağlı alacaklar kapsam dışında bırakılıyor.

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve uygulama takviminin resmileşmesi bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Borç yapılandırma düzenlemesi kapsamında başvuru süreci için net takvim de belirlenmiş durumda. Buna göre mükellefler, başvurularını en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Başvurular;

Vergi daireleri üzerinden,

Elektronik ortam aracılığıyla,

Posta yoluyla

yapılabilecek.

Yapılandırma başvurularının ardından ilk taksit ödemelerinin Eylül 2026 itibarıyla başlaması planlanıyor. Böylece borçlulara, başvuru sonrası ödeme planını düzenleme ve bütçe oluşturma açısından ek süre tanınmış olacak.

Ayrıca düzenleme, yalnızca yeni borçları değil, halihazırda devam eden taksitlendirmeleri ve inceleme aşamasındaki bazı dosyaları da kapsama dahil ederek daha geniş bir uygulama alanı oluşturuyor.

BORÇ YAPILANDIRMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni borç yapılandırma düzenlemesi oldukça geniş bir kesimi kapsıyor. Vergi daireleri tarafından takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait olan kamu borçlarının büyük bölümü yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

Bu kapsamda yararlanabilecek borç türleri şunlardır:

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi borçları

Katma değer vergisi (KDV) borçları

Harçlar

Trafik idari para cezaları

Ecrimisil alacakları

Adli para cezaları

Öğrenim kredisi borçları

Düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri de teminat sınırında yapılan değişikliktir. Yeni düzenlemeyle birlikte 10 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat şartı aranmayacak. Bu sınırın üzerindeki borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Bu değişiklik sayesinde vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99’unun teminatsız şekilde yapılandırmadan yararlanabileceği öngörülüyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI KAÇ TAKSİT

Borç yapılandırmasında en çok merak edilen konulardan biri de ödeme planı ve taksit sayısıdır. Yeni düzenlemeye göre kamu borçları, mükellefin mali durumuna göre farklı vade seçenekleriyle yapılandırılabilecek.

Buna göre:

Standart yapılandırma süresi: 36 ay

Ekonomik olarak zor durumda olan mükellefler için: 48 ay

Daha ağır mali koşullara sahip borçlular için: 72 aya kadar vade

Bu esnek yapı sayesinde borçlular, ödeme gücüne göre daha uzun vadeli planlar oluşturabilecek.

Ayrıca özel bir düzenleme olarak:

KDV ve BSMV borçlarında en fazla 12 taksit imkânı sağlanacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve YİKOB gibi kurumlara olan borçlarda ise 72 taksite kadar yapılandırma yapılabilecek.

Bu sistem, özellikle büyük ölçekli borçlarda ödeme yükünü hafifletmeyi ve kamu alacaklarının tahsilatını artırmayı hedefliyor.