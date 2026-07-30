Bewen Enerji kaç lot verir, hangi bankalarda var? Bewen Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu?

Sermaye piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği halka arzlardan biri olan Bewen Enerji A.Ş.'nin talep toplama süreci başladı. Şirketin halka arzında pay fiyatı, halka açıklık oranı, dağıtım yöntemi ve tahmini lot miktarları netleşirken, yatırımcılar özellikle Bewen Enerji kaç lot verir?, Bewen Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? ve Bewen halka arz hangi bankalarda var? sorularına yanıt arıyor. İşte Bewen Enerji A.Ş. halka arzına ilişkin açıklanan resmi bilgiler.

BEWEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Bewen Enerji A.Ş. halka arzında yatırımcılara toplam 80 milyon lot pay sunulacak. Halka arz, 56 milyon lot sermaye artırımı ve 24 milyon lot ortak satışı olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Ortak satışı kapsamında;

Beyçelik Holding A.Ş. 10 milyon 80 bin lot

Elawan Energy S.L. 12 milyon lot

Faik Çelik 1 milyon 600 bin lot

Baran Çelik 320 bin lot

pay satışı gerçekleştirecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Olası katılım sayılarına göre tahmini lot miktarları

150 bin katılım: Yaklaşık 266 lot (12.794 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 160 lot (7.696 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 115 lot (5.531 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 80 lot (3.848 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 57 lot (2.741 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 36 lot (1.731 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 25 lot (1.202 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 18 lot (865 TL)

Bu rakamlar, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre hazırlanan tahmini dağılım hesaplamalarını göstermektedir.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ TAKVİMİ

Bewen Enerji A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri;

29 Temmuz 2026

30 Temmuz 2026

31 Temmuz 2026

tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar bu tarihlerde 09.00-17.00 saatleri arasında taleplerini iletebilecek.

Hisse fiyatı

Şirket tarafından pay fiyatı 48,10 TL olarak açıklandı.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,8 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 25,24 olması bekleniyor.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Bewen Enerji A.Ş. tarafından paylaşılan bilgilere göre halka arz, Katılım Endeksi kriterlerine uygun değildir.

BEWEN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Bewen Enerji A.Ş. halka arzına aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabilecek.

Bankalar

Akbank T.A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Aracı kurumlar

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Midas Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcılar, talep toplama süresi boyunca listede yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arz başvurularını gerçekleştirebilecek. Halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı şirket tarafından açıklanmıştır.