Beta Enerji halka arz ne zaman? Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz süreci, yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Sermaye piyasalarında yeni bir alternatif arayanlar için takip edilen bu süreç, piyasada hareketlilik yaratması beklenen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman? Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde.
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. SPK onayıyla birlikte talep toplama tarihleri netleşirken, şirketin sabit fiyatlı ve geniş katılımlı halka arz modeli dikkat çekiyor. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman? Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar...
BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz süreci kapsamında yatırımcılardan talep toplama tarihlerini netleştirmiştir. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 18 Haziran tarihinde başlayacak ve 19 Haziran tarihinde sona erecektir.
Halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında resmiyet kazanmış olup, yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen önemli halka arzlar arasında yer almaktadır. Süreçte konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, eş lider olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. görev almaktadır.
BETA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında toplamda 52.500.000 lot dağıtım planı öne çıkmaktadır. Halka arzın genel yapısında ise:
Toplam pay arzı: 60.750.000 lot
Sermaye artırımı: 55.000.000 lot
Ortak satışı: 5.750.000 lot
Halka arz büyüklüğü: yaklaşık 2,4 milyar TL
Sabit fiyat: 40,00 TL
Olası bireysel yatırımcı dağılımı, katılım sayısına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:
150 bin katılım › 202 lot
500 bin katılım › 61 lot
1,1 milyon katılım › 28 lot
2,2 milyon katılım › 14 lot
Bu dağılım, halka arzın yoğun talep görmesi durumunda lot başına düşen payın azalabileceğini göstermektedir.
BETA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. payları, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığında Katılım Endeksi kriterlerine uygun olarak değerlendirilmektedir.
Şirketin paylarının:
Faizsiz finans ilkelerine uygunluk taşıdığı
Katılım finans prensipleri doğrultusunda yapılandığı
Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem göreceği
belirtilmektedir.
Ayrıca şirket tarafından açıklanan finansal taahhütler arasında:
Dağıtılabilir net kârın en az %30’unun nakit temettü olarak dağıtılması
1 yıl boyunca ortak satış yasağı
1 yıl boyunca sermaye artırımı yapılmaması
gibi yatırımcı güvenini artıran maddeler yer almaktadır.
BETA ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında hisse fiyatı 40,00 TL sabit fiyat olarak belirlenmiştir.
Bu fiyat üzerinden gerçekleştirilecek talep toplama süreci, 18–19 Haziran tarihleri arasında tamamlanacaktır. Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL seviyesindedir.
Şirketin finansal projeksiyonlarına göre:
2026 ilk çeyrek cirosu: 704 milyon TL
FAVÖK marjı: %23,5
2027 hedef ciro: 400 milyon USD üzeri
Bu veriler, hisse fiyatlamasında geleceğe dönük büyüme beklentilerinin etkili olduğunu göstermektedir.
BETA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzı, geniş bir aracı kurum ve banka konsorsiyumu üzerinden yatırımcılara sunulmaktadır. Talep toplama işlemleri birçok banka ve yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.
Sürece liderlik eden kurumlar:
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyumda yer alan diğer önemli banka ve aracı kurumlar:
Akbank T.A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Halkbank
VakıfBank
QNB Bank A.Ş.
DenizBank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
TEB
Odea Bank A.Ş.
Bunlara ek olarak çok sayıda yatırım kuruluşu ve katılım bankası da halka arz sürecine aracılık etmektedir. Böylece yatırımcılar farklı bankacılık kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilmektedir.