Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. SPK onayıyla birlikte talep toplama tarihleri netleşirken, şirketin sabit fiyatlı ve geniş katılımlı halka arz modeli dikkat çekiyor. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman? Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar...

BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz süreci kapsamında yatırımcılardan talep toplama tarihlerini netleştirmiştir. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 18 Haziran tarihinde başlayacak ve 19 Haziran tarihinde sona erecektir.

Halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında resmiyet kazanmış olup, yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen önemli halka arzlar arasında yer almaktadır. Süreçte konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, eş lider olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. görev almaktadır.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında toplamda 52.500.000 lot dağıtım planı öne çıkmaktadır. Halka arzın genel yapısında ise:

Toplam pay arzı: 60.750.000 lot

Sermaye artırımı: 55.000.000 lot

Ortak satışı: 5.750.000 lot

Halka arz büyüklüğü: yaklaşık 2,4 milyar TL

Sabit fiyat: 40,00 TL

Olası bireysel yatırımcı dağılımı, katılım sayısına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin:

150 bin katılım › 202 lot

500 bin katılım › 61 lot

1,1 milyon katılım › 28 lot

2,2 milyon katılım › 14 lot

Bu dağılım, halka arzın yoğun talep görmesi durumunda lot başına düşen payın azalabileceğini göstermektedir.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. payları, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığında Katılım Endeksi kriterlerine uygun olarak değerlendirilmektedir.

Şirketin paylarının:

Faizsiz finans ilkelerine uygunluk taşıdığı

Katılım finans prensipleri doğrultusunda yapılandığı

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem göreceği

belirtilmektedir.

Ayrıca şirket tarafından açıklanan finansal taahhütler arasında:

Dağıtılabilir net kârın en az %30’unun nakit temettü olarak dağıtılması

1 yıl boyunca ortak satış yasağı

1 yıl boyunca sermaye artırımı yapılmaması

gibi yatırımcı güvenini artıran maddeler yer almaktadır.

BETA ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında hisse fiyatı 40,00 TL sabit fiyat olarak belirlenmiştir.

Bu fiyat üzerinden gerçekleştirilecek talep toplama süreci, 18–19 Haziran tarihleri arasında tamamlanacaktır. Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL seviyesindedir.

Şirketin finansal projeksiyonlarına göre:

2026 ilk çeyrek cirosu: 704 milyon TL

FAVÖK marjı: %23,5

2027 hedef ciro: 400 milyon USD üzeri

Bu veriler, hisse fiyatlamasında geleceğe dönük büyüme beklentilerinin etkili olduğunu göstermektedir.

BETA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzı, geniş bir aracı kurum ve banka konsorsiyumu üzerinden yatırımcılara sunulmaktadır. Talep toplama işlemleri birçok banka ve yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Sürece liderlik eden kurumlar:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyumda yer alan diğer önemli banka ve aracı kurumlar:

Akbank T.A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Halkbank

VakıfBank

QNB Bank A.Ş.

DenizBank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

TEB

Odea Bank A.Ş.

Bunlara ek olarak çok sayıda yatırım kuruluşu ve katılım bankası da halka arz sürecine aracılık etmektedir. Böylece yatırımcılar farklı bankacılık kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilmektedir.