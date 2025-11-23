Beşiktaş Samsunspor maç özeti ve golleri izle! Beşiktaş Samsunspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

İstanbul'da oynanan Beşiktaş – Samsunspor karşılaşması, hem tempo hem pozisyon zenginliği açısından haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri oldu. İki takım da oyunun farklı bölümlerinde kontrolü alırken, skora yansıyan kritik anlar karşılaşmanın kaderini belirledi. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Samsunspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Beşiktaş Samsunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Beşiktaş Samsunspor Süper Lig maç özeti! İşte dakika dakika gelişen karşılaşmanın tüm detayları…

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE!

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşma oldukça hareketli başladı. Daha ilk dakikadan itibaren iki ekip de oyunu rakip sahaya yıkmaya çalıştı.

İlk Yarı: Ersin'li Beşiktaş Ayakta Durdu

Maçın ilk 15 dakikalık bölümü Samsunspor'un etkili ataklarıyla şekillendi.

6. dakika: Musaba'nın sol köşeden gönderdiği plaseyi Ersin Destanoğlu çıkardı.

11. dakika: Musaba'nın ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

13. dakika: Cherif Ndiaye karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi.

14. dakika: Carlo Holse'nin tehlikeli şutunu yine Ersin çıkardı.

Beşiktaş 36. dakikada gole en çok yaklaştığı pozisyonu yaşadı. Cerny'nin sert şutunu Okan Kocuk güçlükle çıkardı, ardından Cengiz'in tamamlamaya çalıştığı vuruş savunmadan döndü.

VAR İncelemesi: Penaltı Beklentisi

dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklentisi VAR'a taşındı. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, topun ayaktan sektiğini belirterek penaltı olmadığına hükmetti.

İlk yarı 0-0 sona erdi ancak tempo hiç düşmedi.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Her iki takım da ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan birer puanla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın skorunu belirleyen goller ikinci yarıda geldi:

Beşiktaş'ın Golü – Cengiz Ünder (P) 57'

55. dakikada El Bilal Touré ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Cengiz Ünder, 57. dakikada penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Samsunspor'un Golü – Ndiaye 66'

Beşiktaş'ın golünden yalnızca 9 dakika sonra Ndiaye sahneye çıktı.

66. dakikada gelişen Samsunspor atağında doğru pozisyon alan Ndiaye, topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.