Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbinin hakemi kim?

Süper Lig'in en heyecan verici ve tarihi rekabetlerinden biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, futbolseverlerin takviminde ayrı bir yere sahip. Ezeli rakipler, saha içindeki mücadelenin ötesinde yıllara yayılan bir rekabetin temsilcisi olarak her buluşmalarında izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in en heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, futbolseverleri 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekran başına kilitleyecek. Ezeli rakipler arasındaki bu kritik mücadele, hem lig tablosu hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, maç öncesinde takımlarının son durumunu, kadro eksiklerini ve olası taktik değişiklikleri merak ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet, sadece saha içi mücadeleyle sınırlı kalmıyor; tarih boyunca oynanan maçlarda her iki takımın da ezeli üstünlük mücadelesi dikkat çekiyor. Bu sezonki derbi, hem taraftarlar hem de futbol analistleri için sezonun en kritik anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler için bir diğer merak konusu da maçın yayın kanalı. Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu: Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Bu kanal üzerinden hem maç öncesi analizleri hem de dev derbiyi eksiksiz bir şekilde izlemek mümkün olacak.

Taraftarlar maç günü, yayın öncesi stüdyolarda takımların son durumlarını ve muhtemel 11'leri öğrenebilecek, uzman yorumcuların değerlendirmelerini takip edebilecek.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Bu kritik mücadelede saha içi adaleti sağlayacak isim de açıklandı. Derbinin hakemi kim sorusunun yanıtı: Maçı Ozan Ergün yönetecek. Ergün, Süper Lig'de önemli maçları yönetmiş deneyimli bir hakem olarak tanınıyor. Taraftarlar ve futbol yorumcuları, hakem kararlarının maçın gidişatını etkileyebileceğini vurguluyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TARİHİ KARŞILAŞMALAR

Tarih boyunca karşılaştıkları 358 maçta Galatasaray, rakibine karşı 130 galibiyet elde ederken, Beşiktaş 113 galibiyetle cevap verdi. İki takım arasındaki 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistikler, derbinin ne kadar dengeli ve çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

Ezeli rakipler son olarak 4 Ekim 2025 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 beraberlikle sona ermişti. Bu sonuç, 7 Mart'taki maç öncesi iki takımın da kazanma motivasyonunu artırıyor. Taraftarlar, sahadaki mücadelenin tarihsel rekabetin yeni bir sayfası olmasını bekliyor.