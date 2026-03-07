Haberler

Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak?

Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye futbolunun en büyük kapışması için geri sayım başladı: Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide hangi oyuncular sahaya çıkacak? Taraftarlar ve futbolseverler, muhtemel ilk 11'leri ve taktik sürprizleri şimdiden merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak?

Süper Lig'in dev derbisi yaklaşırken, taraftarlar sahaya çıkacak muhtemel kadroları merak ediyor. Beşiktaş – Galatasaray mücadelesinde hangi oyuncular sahada olacak, hangi yıldızlar formayı giyecek? İşte derbi öncesi muhtemel ilk 11'ler ve heyecan verici detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM OLACAK?

Derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM OLACAK?

Maçı, FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok