Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? Derbide kimler oynayacak?

Süper Lig'in dev derbisi yaklaşırken, taraftarlar sahaya çıkacak muhtemel kadroları merak ediyor. Beşiktaş – Galatasaray mücadelesinde hangi oyuncular sahada olacak, hangi yıldızlar formayı giyecek? İşte derbi öncesi muhtemel ilk 11'ler ve heyecan verici detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM OLACAK?

Derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM OLACAK?

Maçı, FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.