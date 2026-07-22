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Başakşehir Inter Turku hangi kanalda? Başakşehir Inter Turku maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Inter Turku hangi kanalda? Başakşehir Inter Turku maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Başakşehir Inter Turku UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Inter Turku maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Inter Turku maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Inter Turku maçı yayın bilgisi!

Başakşehir Inter Turku maçı hangi kanalda? Başakşehir Inter Turku UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Inter Turku maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Inter Turku maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Inter Turku maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAŞAKŞEHİR INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Inter Turku maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Inter Turku maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi sayfasında yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de Başakşehir Inter Turku maçını internet bağlantısı ile seyredebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR INTER TURKU MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Inter Turku maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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