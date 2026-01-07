Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilenler isim listesi (TAM LİSTE) PFDK'ya kimler sevk edildi?
Türkiye futbolu, son yıllarda disiplin ve şeffaflık alanında önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturmasıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Federasyon, son 5 yılda Profesyonel Liglerde teknik sorumlu olarak görev yaparken bahis oynadığı tespit edilen toplam 108 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Peki, PFDK'ya kimler sevk edildi? Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilenler isim listesi! Detaylar...
PFDK'YA KİMLER SEVK EDİLDİ?
TFF açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen teknik sorumluların Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, sevk kararının 07.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.
Profesyonel Liglerde son 5 yılda görev yapmış olan teknik sorumlular, Türkiye futbolunun disiplin ve etik kuralları açısından denetleniyor. Bu kapsamda PFDK'ya sevk edilen isimler şunlar:
Savaş Yıldırım
Semih Tokatlı
Hakan Yılmaz
Serkan Ençetin
Tansu Yaan
Gökhan Ünal
Necdet Emre Özbayer
Aydemir Emrah Uzun
Harun Dişlitaş
Erhan Koç
İlker Erdem
İlker Avcıbay
Murat Parlak
Taner Gürsoy
Avni Okumuş
Tevfik Ata Tekin
Adem Çağlayan
Taner Gülleri
Erdoğan Sarıuşak
Ali Asım Balkaya
Ertürk Koray Balcıoğlu
Cevdet Uzunköprü
Murat Sönmez
Ahmet Yurtsever
Metin İlhan
Bülent Yenihayat
Sadullah Zehir
Mehmet Seçkin
Sercan Yıldırım
Muzaffer Taşkın
Serdar Göçerle
Muzaffer Bilazer
Murat Özkan
Can Güçer
Nuri Çolak
Coşkun Öz
Mete Işık
Ergün Işık
Mehmet Erol
Sait Taş
İlhan Özbay
Volkan Erten
Mustafa Alper Avcı
Orhan Kosulu
Özgür Ergün
Ayhan Tuna Üzümcü
Gürkan Ferhatoğlu
Şenol Demir
Görkem Öncü
Enver Şen
Cüneyt Dumlupınar
Ayhan Bahar
Muhammet Yılmaz
Aslan Toklu
Bayram Toysal
Ali Beykoz
Engin Dursun
Gökhan Beklemiş
Ahmet Duman
Murat Hacıoğlu
Rızvan Şahin
Uğur Kulaksız
İsmail Ertekin
Aykut Erdoğan
Semih Özü
Ahmet Taşyürek
Sinan Durmuş
Erhan Çelik
Adil Tozlu
Fuat Erarslan
Özgür Çetiner
Egemen Urhan
Mehmet Birinci
Hasan Uğur Kardal
Gürkan Aslan
Bayram Sevindik
Mustafa Çapanoğlu
Selahaddin Dinçel
Serhat Güller
Ramazan Kurşunlu
İbrahim Raif Albay
Onur Yeniyurt
Evren Şenel
Sertaç Gezer
Hasan Yüksel
Hayati Palancı
Ümit Metin Yıldız
Hakan Çobanoğlu
Kemal Dulda
Selçuk Akçay
Kadir Kar
Cahit Erçevik
Mithat Çulcuoğlu
Fatih Serkan Albayrak
Özden Töraydın
Eray Gülay
Nazım Gülay
Mehmet Altıparmak
İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Cafer Elek
Hakan Keleş
Ufuk Sarı
Bahaddin Güneş
Ufuk Uysal
İbrahim Yıldırım
Serdar Uygun
Erkan Bölükbaş
Cemil Aktaş
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması, disiplin sürecinin şeffaf ve kamuoyuna açık bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Bahis soruşturması, profesyonel liglerde görev yapan teknik sorumluların etik ve disiplin kurallarına uygun davranıp davranmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.