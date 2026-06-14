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Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Avustralya - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak mücadeleyle birlikte Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçı, 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanacak ve iki takım grup aşamasındaki ilk puan mücadelesini verecek.

Türkiye açısından ayrı bir önem taşıyan mücadele, ay-yıldızlı ekibin 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda çıktığı ilk maç olacak. Uzun süren Dünya Kupası özleminin ardından yeniden organizasyonda yer alan milliler, grup serüvenine Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Avustralya Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Avustralya Türkiye maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde: 

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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