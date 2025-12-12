Asgari ücret SON DAKİKA! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, toplantı sonrası zam oranı açıklanır mı?

2026 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım sona erdi. Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren zam süreci bugün resmen başladı. İşçi ve işveren temsilcileri, hükümetle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bir araya geldi. Peki, Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, toplantı sonrası zam oranı açıklanır mı? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA!

Yeni asgari ücret rakamlarına ilişkin net bilgiler henüz açıklanmasa da, 2026 yılı için olası zam senaryoları şimdiden gündemi hareketlendirdi. Uzmanlar ve ekonomi çevreleri, çalışanların beklentilerini karşılayacak bir artış için pazarlık sürecinin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtiyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

2026 yılı asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı.

Komisyonun işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Ancak TÜRK-İŞ, komisyondaki yapıyla ilgili yasal bir düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle işçi tarafının taleplerini içeren yazının Bakanlığa sunulması planlanıyor.

Toplantı halen devam ediyor ve birkaç saat içerisinde tamamlanması bekleniyor. 2026 yılı asgari ücreti için nihai zam oranı, 3-4 toplantının ardından netleşecek.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zam oranı için kamuoyunda merak edilen en önemli soru, açıklamanın ne zaman yapılacağı. Komisyon süreci birkaç toplantıya yayıldığı için, ilk toplantının ardından net rakamlar açıklanmıyor.

Uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için belirleyeceği zam oranının resmi olarak ancak tüm toplantılar tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurulacağını belirtiyor. Tahminler, önümüzdeki haftalarda işçi ve işveren tarafının görüşmelerini tamamlaması ile birlikte zam oranının resmileşeceği yönünde.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI TOPLANTI SONRASI ZAM ORANI AÇIKLANIR MI?

Toplantı sonrası zam oranı açıklanır mı sorusu, milyonlarca çalışan için kritik önemde. Geçmiş uygulamalara bakıldığında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının hemen ardından nihai oran açıklanmıyor.

Uzmanlar, ilk toplantıda taleplerin ve önerilerin sunulmasının ardından bir dizi görüşme yapılacağını ve asgari ücretin ancak tüm taraflar anlaşmaya vardıktan sonra resmi şekilde açıklanacağını vurguluyor. Bu süreçte medyaya yansıyacak beklentiler ve senaryolar, çalışanların zam oranına dair öngörülerini şekillendiriyor.

2026 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ VE SENARYOLARI

Ekonomi uzmanları, enflasyon oranı, yaşam maliyetleri ve işveren yükünü dikkate alarak çeşitli senaryoları paylaşıyor. Tahminler, çalışanların alım gücünü koruyacak, ancak işverenler için sürdürülebilir olacak bir zam oranı üzerinde yoğunlaşıyor.

Milyonlarca çalışan için kritik olan bu süreçte, işçi ve işveren taraflarının talepleri, hükümetin ekonomi politikaları ve enflasyon verileri belirleyici olacak. Komisyonun nihai kararı, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti net bir şekilde ortaya koyacak.