Asgari ücret SON DAKİKA 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 3. asgari ücret toplantısı ne zaman?

2026 yılı asgari ücret süreci, milyonlarca çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret yalnızca çalışanların maaşını değil; işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavanı, genel sağlık sigortası primleri ve birçok sosyal ödeme kalemini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yürütülen müzakereler, ekonomik dengeler kadar sosyal refah açısından da kritik önem taşıyor. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3. asgari ücret toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde!

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2026

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da asgari ücret zammı, enflasyon beklentileri ve makroekonomik hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Ocak 2025'te asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL seviyesine yükselmişti. 2026 için yapılacak artış oranı ise hem Merkez Bankası hem de uluslararası kuruluşların enflasyon öngörüleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sendikalarla yürüttüğü temaslar ve sosyal diyalog vurgusu, sürecin uzlaşı temelinde ilerlediğini gösteriyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı asgari ücretine ilişkin rakamsal beklentiler, enflasyon projeksiyonları üzerinden şekilleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında bulunurken, OECD Türkiye için 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 20,8 olarak güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) ise 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 16 olarak yer aldı.

Bu veriler doğrultusunda masadaki ilk senaryo yüzde 20'lik bir artış oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz" açıklaması, beklentileri yukarı yönlü revize etti.

Öne çıkan zam senaryoları şöyle şekilleniyor:

Yüzde 25 zam uygulanması halinde

Net asgari ücret: 27.630 TL

Brüt asgari ücret: 32.506 TL

Yüzde 30 zam senaryosunda

Net asgari ücret: 28.735 TL

Brüt asgari ücret: 33.807 TL

Yüzde 28,5 artış ihtimalinde

Net asgari ücret: 28.404 TL

Brüt asgari ücret: 33.417 TL

Bu rakamlar, asgari ücretin yalnızca maaş artışı değil; sosyal güvenlik sisteminin tamamını etkileyen bir unsur olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla ilerliyor. Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve kararlar müzakere yoluyla alınıyor.

2026 yılı asgari ücretinin Aralık ayı içerisinde, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi kararın yıl bitmeden duyurulması ve yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantılar saat 14.00'te başlarken, süreç boyunca enflasyon verileri ve sendikaların talepleri dikkate alınıyor.

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammında ilk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, perşembe günü ikinci kez toplanarak müzakereleri sürdürdü.

Bu süreçte Bakan Vedat Işıkhan, sosyal diyalog vurgusuyla işçi konfederasyonlarını ziyaret etti. Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelirken, Hak-İş ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Bakan Işıkhan şu mesajları verdi:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

"Rakamlar komisyona gelecek."

"Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum."

TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik olmadığı belirtilirken, Hak-İş'in de görüşlerinin alınarak komisyona iletileceği ifade edildi. Üçüncü toplantının, ücret rakamlarının daha net şekilde masaya yatırılacağı kritik bir aşama olması bekleniyor.