Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Eczacıbaşı Holding, temizlik kâğıdı sektörünün önemli oyuncularından Sanipak için kritik bir satış kararına imza attı. Selpak ve Solo gibi güçlü markaları bünyesinde barındıran şirketin tamamının devri için Arch Peninsula ile anlaşmaya varılması, hem yerel hem de küresel ölçekte dikkat çeken bir gelişme oldu. Peki, Arch Peninsula kimin, hangi ülkenin? Eczacıbaşı Sanipak'ı (Selpak, Solo) neden sattı? Detaylar...

ARCH PENINSULA KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

Sanipak'ın devri için anlaşmaya varılan Arch Peninsula Sdn Bhd, Malezya merkezli bir şirket olarak öne çıkıyor. Yapılan açıklamada, bu şirketin selüloz ve kağıt üretimi alanında faaliyet gösteren küresel ölçekte önemli bir grubun parçası olduğu vurgulandı.

Bu durum, Sanipak'ın sadece el değiştirmesi değil, aynı zamanda uluslararası bir üretim ve tedarik zincirine entegre olması anlamına geliyor. Küresel pazarda rekabetin giderek arttığı temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe, bu tür birleşme ve satın almalar stratejik büyüme araçları olarak değerlendiriliyor.

ECZACIBAŞI SANİPAK'I NEDEN SATTI?

Eczacıbaşı Holding'in bu satış kararı, şirketin portföy yönetimi ve stratejik öncelikleri açısından önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Açıklamada doğrudan "neden satış yapıldığına" dair detaylı bir gerekçe sunulmasa da, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir gruba devir vurgusu dikkat çekiyor.

Bu tür satışlar genellikle:

Kaynakların farklı alanlara yönlendirilmesi

Uluslararası rekabet gücünün artırılması

Daha büyük ölçekli oyuncularla entegrasyon

gibi stratejik hedeflerle gerçekleştiriliyor. Sanipak'ın güçlü bir global oyuncuya devredilmesi de bu perspektifte değerlendiriliyor.

600 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA

KAP'a yapılan açıklamaya göre, 20 Mart 2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak için 600 milyon dolarlık şirket değeri belirlendi. Ancak nihai satış bedelinin, kapanış aşamasında yapılacak finansal düzenlemelere göre kesinleşeceği ifade edildi.

KAP AÇIKLAMASI YAYIMLANDI

Holdingin bağlı ortaklığı Eczacıbaşı İlaç tarafından satış sürecine ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Sermayesinde yüzde 37,28 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding") tarafından Şirketimize yapılan bildirimde;

-Eczacıbaşı Holding'in sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ("Sanipak") paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") tarafından satın alınması için Eczacıbaşı Holding ile Alıcı arasında 20.03.2026 tarihli bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı,

-Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, 600 milyon USD olarak belirlenen toplam Sanipak şirket değeri üzerinden, kapanış günü finansal verilerine göre finansal borç, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutarın, kapanış tarihinde devir bedeli olarak Eczacıbaşı Holding'e ödeneceği, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacağı,

-Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı'ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu, belirtilmiştir."