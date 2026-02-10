Altın ve gümüş neden düşüyor? SON DAKİKA! Altının düşüşü neye bağlıdır?

Altın fiyatları, iki günlük yükselişin ardından bugün sınırlı bir gerileme gösterdi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD istihdam ve enflasyon verileri öncesinde temkinli bir duruş sergilerken, fiyatların ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması sağlandı. Aynı zamanda gümüş piyasasında da sert dalgalanmalar devam ediyor. Peki, altın ve gümüş neden düşüyor? Altının düşüşü neye bağlıdır? Detaylar haberimizde.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Spot altın, yüzde 0,7 düşüşle ons başına 5 bin 29,49 dolara gerilerken, gram altın yüzde 1 değer kaybıyla 7 bin 43 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Gümüş ise önceki seansta yaklaşık yüzde 7 yükselmesinin ardından yüzde 2,1 düşüşle 81,64 dolara indi.

Piyasadaki bu dalgalanmanın temel nedenleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, doların seyri ve küresel ekonomik veriler öne çıkıyor. Analistler, gümüşte özellikle spekülatif işlemler nedeniyle oynaklığın daha yüksek olduğunu vurguluyor.

ALTININ DÜŞÜŞÜ NEYE BAĞLIDIR?

Altın fiyatlarının kısa vadeli düşüşü, büyük ölçüde ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere bağlı. Özellikle istihdam ve enflasyon rakamları, Fed'in 2026 yılı faiz politikası beklentilerini doğrudan etkiliyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'in değerlendirmelerine göre, iş gücü artışının yavaşlaması ve verimlilikteki yükseliş önümüzdeki aylarda istihdam artışlarının zayıflayabileceğine işaret ediyor. Bu durum, Fed içinde faiz indirimi tartışmalarını da besliyor. Piyasalar, yıl içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor; ilk indirimin ise haziran ayında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamında genellikle daha güçlü performans sergilediği için yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor.

SPOT ALTIN 5 BİN 29,49 DOLARA GERİLEDİ

Salı günü ons altın, yüzde 0,7 değer kaybederek 5 bin 29,49 dolar seviyesine geriledi. Pazartesi günü doların bir haftadan uzun süredir en düşük seviyelerine inmesiyle yüzde 2 yükselen altın, 29 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5 bin 594,82 doları görmüştü.

Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle ons başına 5 bin 52 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu gelişmeler, kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

GRAM ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET YAŞANDI

Ons altındaki düşüş, gram altına da yansıdı. Gram altın şu sıralar yüzde 1'lik düşüşle 7 bin 43 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Yerel piyasadaki bu hareketlilik, özellikle yatırımcıların temkinli duruşu ile bağlantılı.

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA

Spot gümüşteki dalgalanma dikkat çekiyor. Önceki seansta yaklaşık yüzde 7 yükselen gümüş, bugün yüzde 2,1 düşüşle 81,64 dolara indi. 29 Ocak'ta tarihi zirve 121,64 dolar seviyesini gören gümüş, kısa vadeli spekülatif hareketlerle yüksek volatilite göstermeye devam ediyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.