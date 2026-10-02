Altın neden yükseliyor? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam eder mi?

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ABD'de eylül ayına ilişkin açıklanan istihdam verileri, küresel piyasaların gündemine oturdu. Tarım dışı istihdamın beklentilerin oldukça altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed'in faiz indirim beklentileri yeniden öne çıktı. Peki, Altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki yükselişte ABD'den gelen eylül ayı istihdam verileri etkili oldu. ABD İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Piyasalarda ise bu verinin 90 bin kişi artması bekleniyordu. Böylece açıklanan istihdam artışı beklentilerin oldukça altında kaldı.

İstihdam verilerindeki zayıf görünüm, ABD ekonomisindeki iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yakından izlenmesine neden oldu. Açıklanan rakamların ardından Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler güçlendi.

Altın fiyatları açısından kritik verinin açıklanmasının ardından hızlı bir hareket görüldü. Veri öncesinde 6 bin 610 lira seviyelerinde bulunan gram altın, açıklamanın hemen sonrasında yükselerek 6 bin 650 lira seviyesine çıktı.

AĞUSTOS İSTİHDAM VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Eylül ayı verilerinin yanı sıra önceki aya ilişkin istihdam rakamında da aşağı yönlü revizyon yapıldı. Daha önce ağustos ayı için 162 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 133 bin olarak güncellendi.

Eylül ayında tarım dışı istihdamın yalnızca 29 bin kişi artması ve ağustos verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, açıklanan istihdam tablosunun önemli başlıkları arasında yer aldı.

İmalat sektöründe ise istihdam eylül ayında 9 bin kişi arttı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,2 OLDU

ABD'de eylül ayı işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklandı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan verilerde tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması, iş gücü piyasasına ilişkin verilerin piyasalar tarafından yakından takip edilmesine yol açtı.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Gram altındaki hareketin ardından gözler ABD'den gelecek yeni ekonomik verilere ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilere çevrildi. Ancak mevcut veriler yalnızca eylül ayı istihdam tablosunu ortaya koyuyor.

Eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması, ağustos ayı istihdam verisinin 162 binden 133 bine revize edilmesi ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi, piyasaların takip ettiği temel veriler oldu.

Gram altın ise ABD istihdam verilerinin açıklanmasının ardından 6 bin 610 lira seviyelerinden 6 bin 650 lira seviyesine yükseldi. Bundan sonraki fiyat hareketi açısından ise piyasaların ABD ekonomisine ilişkin yeni verileri ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri takip etmesi bekleniyor.