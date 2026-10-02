Haberler

Altın neden yükseliyor? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam eder mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın neden yükseliyor? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam eder mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarında hareketlilik hız kazanırken, piyasaların gözü ABD'den gelen kritik ekonomik verilere çevrildi. Açıklanan son verilerin ardından gram altında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Peki, altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Güncel altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde.

ABD'de eylül ayına ilişkin açıklanan istihdam verileri, küresel piyasaların gündemine oturdu. Tarım dışı istihdamın beklentilerin oldukça altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed'in faiz indirim beklentileri yeniden öne çıktı. Peki, Altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki yükselişte ABD'den gelen eylül ayı istihdam verileri etkili oldu. ABD İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Piyasalarda ise bu verinin 90 bin kişi artması bekleniyordu. Böylece açıklanan istihdam artışı beklentilerin oldukça altında kaldı.

İstihdam verilerindeki zayıf görünüm, ABD ekonomisindeki iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yakından izlenmesine neden oldu. Açıklanan rakamların ardından Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler güçlendi.

Altın fiyatları açısından kritik verinin açıklanmasının ardından hızlı bir hareket görüldü. Veri öncesinde 6 bin 610 lira seviyelerinde bulunan gram altın, açıklamanın hemen sonrasında yükselerek 6 bin 650 lira seviyesine çıktı.

AĞUSTOS İSTİHDAM VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Eylül ayı verilerinin yanı sıra önceki aya ilişkin istihdam rakamında da aşağı yönlü revizyon yapıldı. Daha önce ağustos ayı için 162 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 133 bin olarak güncellendi.

Eylül ayında tarım dışı istihdamın yalnızca 29 bin kişi artması ve ağustos verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, açıklanan istihdam tablosunun önemli başlıkları arasında yer aldı.

İmalat sektöründe ise istihdam eylül ayında 9 bin kişi arttı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,2 OLDU

ABD'de eylül ayı işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklandı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan verilerde tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması, iş gücü piyasasına ilişkin verilerin piyasalar tarafından yakından takip edilmesine yol açtı.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Gram altındaki hareketin ardından gözler ABD'den gelecek yeni ekonomik verilere ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilere çevrildi. Ancak mevcut veriler yalnızca eylül ayı istihdam tablosunu ortaya koyuyor.

Eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması, ağustos ayı istihdam verisinin 162 binden 133 bine revize edilmesi ve işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi, piyasaların takip ettiği temel veriler oldu.

Gram altın ise ABD istihdam verilerinin açıklanmasının ardından 6 bin 610 lira seviyelerinden 6 bin 650 lira seviyesine yükseldi. Bundan sonraki fiyat hareketi açısından ise piyasaların ABD ekonomisine ilişkin yeni verileri ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri takip etmesi bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu

Böyle çekip gitti, arkasından bir ton laf işitti

Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Ankara'da 4 yıl nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı! Sebep geçirdiği trafik kazası

4 yıl nezle sandı! Burnundan akan sıvı bakın ne çıktı
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak