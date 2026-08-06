Altın neden yükseliyor? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken yatırımcıların odağında hem ons altın hem de gram altın fiyatları yer alıyor. Ons altının 4 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıkarak üst üste dördüncü işlem gününde de değer kazanması dikkat çekerken, haftalık yükseliş oranı yaklaşık yüzde 6'ya ulaştı. Piyasalardaki hareketlilikte enerji piyasalarındaki gelişmeler, ABD ekonomisine ilişkin veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentilerindeki değişim etkili oldu. İşte altın piyasasında yaşanan son gelişmeler...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında küresel piyasalarda aynı anda etkili olan birden fazla gelişme bulunuyor.

Ons altın, 4 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıkarak üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 6 değer kazanan kıymetli metaldeki bu hareketin temel nedenlerinden biri, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler oldu.

İran ile Umman'ın boğazdan geçecek bir nakliye koridoru konusunda anlaşmaya varması, Ortadoğu'dan enerji akışının artabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme petrol fiyatlarında düşüşe neden olurken, piyasalarda enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin endişelerin azalmasına katkı sağladı.

Bunun yanı sıra piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar izleyeceği para politikasına yönelik beklentiler de değişti. Geçen hafta iki faiz artırımı beklentisi fiyatlanırken, son gelişmelerin ardından piyasalar yıl sonuna kadar yalnızca bir faiz artırımı öngörmeye başladı.

ABD'den gelen ekonomik veriler de fiyatlamalarda etkili oldu. ADP tarafından açıklanan verilere göre ABD özel sektörü temmuz ayında yalnızca 44 bin kişilik istihdam oluşturdu. Bu rakam, ocak ayından bu yana görülen en düşük seviye olurken, 70 bin kişilik piyasa beklentisinin de altında kaldı.

Öte yandan Fed yetkilisi Lisa Cook ise enflasyonun düşmemesi halinde faiz artırımı yapılabileceğini yineledi. Cook, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmeden önce merkez bankasının bekleme lüksüne sahip olmayabileceği uyarısında bulundu.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalarda altının yönüne ilişkin beklentiler şekillenmeye devam ederken, mevcut fiyatlamalarda Fed'e yönelik faiz beklentileri, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve küresel gelişmeler yakından takip ediliyor.

Son fiyatlamalarda yatırımcılar, geçen hafta iki faiz artırımı beklentisini fiyatlarken, şu anda yıl sonuna kadar yalnızca bir faiz artırımı öngörüyor. Bununla birlikte Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise enflasyonun seyri doğrultusunda faiz artırımı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle piyasalarda altının yönü açısından ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek yeni açıklamalar izlenmeye devam ediyor.

ONS ALTINDA GÜNCEL DURUM

Ons altın güne 4 bin 249 dolar seviyesinden başladı.

Gün içerisinde:

En düşük: 4 bin 245 dolar

En yüksek: 4 bin 304 dolar

Ons altın, son işlemlerde 4 bin 259 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA NE KADAR?

Gram altın güne 6 bin 495 lira seviyesinden başladı.

Gün içerisinde:

En düşük: 6 bin 490 lira

En yüksek: 6 bin 585 lira

Gram altın ise son işlemlerde 6 bin 516 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Altın piyasasında yaşanan son fiyat hareketlerinde; Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, petrol fiyatlarındaki değişim, ABD ekonomisine yönelik açıklanan veriler ve Fed'in faiz beklentilerine ilişkin fiyatlamalar belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Piyasalar, önümüzdeki süreçte açıklanacak yeni ekonomik veriler ve merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.