Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatları 15 Mayıs 2026 itibarıyla haftanın son işlem gününe zayıf bir görünümle başladı. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler, dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerindeki artış, güvenli liman talebini sınırlayarak ons ve gram altın üzerinde baskı oluşturdu. Peki, Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

Küresel piyasalarda altın fiyatları 15 Mayıs 2026 itibarıyla zayıf seyrini sürdürüyor. Son verilere göre ons altın 4.622 dolar seviyesine gerilerken, gram altın 6.767 TL bandında işlem görüyor. Haftalık bazda yaklaşık %2’lik değer kaybı dikkat çekiyor. Bu düşüş, yalnızca teknik bir hareketten değil; aynı zamanda küresel ekonomik verilerin oluşturduğu baskıdan kaynaklanıyor.

ABD VERİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Altın fiyatlarının gerilemesinde en önemli faktörlerin başında ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler yer alıyor. Son açıklanan verilerde:

TÜFE yıllık %3,8

ÜFE %6

Güçlü tarım dışı istihdam verisi

gibi göstergeler beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu tablo, ABD ekonomisinin güçlü kaldığını gösterirken, FED’in faiz indirim ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL GETİRİLERİ ETKİSİ

Güçlü verilerin ardından dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,5 seviyesinin üzerine tırmandı. Bu durum, getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Doların güçlenmesi, altını uluslararası yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi zayıflatıyor.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Brent petrolün 100 dolar üzerinde kalmaya devam etmesi, küresel enflasyon baskılarını canlı tutuyor. Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler, enerji fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. Bu durum, merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdürmesine neden olarak altın üzerinde dolaylı baskı yaratıyor.

HİNDİSTAN’IN VERGİ KARARI TALEBİ ETKİLEDİ

Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından Hindistan’ın altın ithalat vergisini %6’dan %15’e yükseltmesi, küresel talep beklentilerini zayıflattı. Bu gelişme, kısa vadede altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde etkili olan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının geleceğine ilişkin beklentiler, teknik seviyeler ve makroekonomik veriler üzerinden şekilleniyor. Analistler, mevcut tabloda belirsizliğin yüksek olduğunu ve fiyatların kritik bantlar arasında dalgalandığını belirtiyor.

Ons altının son iki aylık süreçte 100 ve 200 günlük ortalamalar arasında hareket ettiği görülüyor:

100 günlük ortalama: 4.860 dolar (direnç)

200 günlük ortalama: 4.440 dolar (destek)

Bu iki seviye arasında sıkışan fiyatlamalar, yön arayışının devam ettiğini gösteriyor.

FED BEKLENTİLERİ YÖNÜ BELİRLEYECEK

Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması altını baskılarken, ilerleyen dönemde FED’den gelecek olası yumuşama sinyalleri fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ancak mevcut durumda sıkı para politikası görünümü korunuyor.

ENERJİ FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması, enflasyonist baskıları canlı tutuyor. Eğer enerji fiyatlarında gerileme yaşanır ve jeopolitik riskler azalırsa, altın üzerindeki baskının hafiflemesi beklenebilir. Aksi durumda dalgalı ve zayıf görünüm sürebilir.

15 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

15 Mayıs 2026 saat 10.14 itibarıyla altın fiyatları küresel ve iç piyasada aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons altındaki düşüş, gram altına da doğrudan yansımış durumda.

KÜRESEL PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış: 4.581,37 $

Ons altın satış: 4.582,01 $

Günlük değişim: -%1,48

TÜRKİYE PİYASASINDA ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 6.689,42 TL

Gram altın satış: 6.690,15 TL

Çeyrek altın alış: 10.818 TL

Çeyrek altın satış: 10.923 TL

Günlük değişim: -%1,53 (gram altın)

KAPALIÇARŞI FİYATLARI VE PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Kapalıçarşı’da fiziki altın fiyatları da küresel düşüşü takip ediyor. Sabah saatlerinde:

Gram altın satış: 6.779 TL

Çeyrek altın satış: 11.039 TL

seviyelerinde işlem görüyor. Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fark, arz-talep dengesine bağlı olarak korunmaya devam ediyor.

HAFTALIK PERFORMANS VE GENEL TABLO

Altın fiyatları 6 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Haftalık bazda yaklaşık %2’lik kayıp, piyasalarda temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

