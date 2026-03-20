Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi kimdir?

İstanbul Ümraniye'de yaşanan şok edici silahlı saldırı, Türkiye gündemini derinden sarstı. Rapçi Canbay'ın aracına düzenlenen saldırıda, araçta bulunan Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganın kaçması ve iddialara göre bu kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olması, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının "Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU SEVGİLİSİ KİMDİR?

Olayın ardından saldırganın kaçtığı ve ilk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu iddia edildi. Ancak resmi makamlar tarafından bu kişinin adı veya kimliği henüz kamuoyuna açıklanmadı. Soruşturmayı yürüten ekipler, saldırganın yakalanması ve olayın arka planının aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, iddiaya göre Kalaycıoğlu ile bir ilişki içinde olduğu öne sürülüyor. Ancak bu kişi hakkındaki net bilgi ve isim açıklaması yetkili mercilerce paylaşılmadı. Bu nedenle, "Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı hakkında resmî onaylı bir isim henüz mevcut değil ve sosyal medyadaki iddialar da doğrulanmamıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'de daha çok ekranlara Survivor yarışmasıyla adını duyurmuş bir isimdir.

1998 yılında Bursa'da doğduğu, çocukluğunu Yalova'da geçirdiği biliniyor. Geniş kitlelerce ilk olarak Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer almasıyla tanındı. Sonrasında müzik alanına da adım atarak çalışmalar yaptı ve farklı projelerde yer aldı. Kalaycıoğlu, sosyal medya ve magazin gündeminde sıkça yer almış bir isim olup, kişisel yaşamı da zaman zaman takipçiler tarafından merak konusu oldu.

ALEYNA KALAYCIOĞLUNEDEN GÖZALTINA ALINDI?

"Aleyna Kalaycıoğlu neden gözaltına alındı?" sorusu, İstanbul Ümraniye'de meydana gelen silahlı saldırı sonrası gündeme geldi. Olayda rapçi Canbay'ın aracına ateş açılması sonucu araçta bulunan 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi.

Olayın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının arka planını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Kalaycıoğlu ise soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda:

Kalaycıoğlu'nun olayla doğrudan bağlantısı olup olmadığı henüz netleşmedi. Soruşturma sürdürülüyor, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması hedefleniyor. Gözaltı kararı, sadece olayla ilgili bilgi ve bağlantı ihtimalini araştırmak üzere alındı; herhangi bir sabit suçlamaya dönük açıklama henüz paylaşılmadı.