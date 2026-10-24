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Bartın’da oynanan Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında korku dolu anlar yaşandı. Mücadelenin 90+3. dakikasında aniden fenalaşarak yere yığılan 35 yaşındaki futbolcu Akın Karaaslan, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaaslan’ın anjiyoya alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Peki, Akın Karaaslan kimdir, kaç yaşında? Akın Karaaslan neden kalp krizi geçirdi, sağlık durumu nasıl? Detaylar...

AKIN KARAASLAN KİMDİR?

Akın Karaaslan, Gençlik Mimar Sinan Spor forması giyen 35 yaşındaki futbolcudur. Karaaslan, Bartın Atatürk Stadı’nda Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada fenalaşarak yere yığılmasıyla gündeme geldi.

AKIN KARAASLAN NEDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ?

Akın Karaaslan’ın kalp krizi geçirmesine neyin neden olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup’un 2. haftasında oynanan karşılaşmanın 90+3. dakikasında, Arıt Kayadibispor’un 1-0 üstünlüğü devam ederken herhangi bir temas olmadan aniden fenalaşan Karaaslan, yere yığıldı.

Futbolcunun yerde hareketsiz kaldığını gören hakem, oyuncular ve teknik heyet büyük panik yaşadı. Sahaya çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapanan Karaaslan’a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan futbolcu, acil olarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaaslan, vakit kaybetmeden anjiyoya alındı.

AKIN KARAASLAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bartın’da oynanan karşılaşmada fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Akın Karaaslan’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kırmızı alana alınan 35 yaşındaki futbolcu, acil olarak anjiyoya alındı.

Akın Karaaslan’ın tedavisinin ve sağlık durumunun takibinin sürdüğü öğrenildi. Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin verilen bilgilerde, tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.