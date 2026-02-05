Akhan Un Fabrikası, uzun süredir yatırımcılar tarafından merakla beklenen halka arzını başarıyla tamamladı. Halka arzın finansal büyüklüğü ve dağıtım detayları, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ilgisini çekerken piyasalarda dikkatle izleniyor. Peki, Akhan Un (AKHAN) halka arz ne zaman işlem görecek? AKHAN halka arz kaç lot verdi? İşte Akhan Un'un halka arzına dair tüm ayrıntılar ve yatırımcılar için kritik bilgiler.

AKHAN UN (AKHAN) HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Akhan Un'un borsadaki işlem tarihi henüz kesinleşmiş olmasa da, şirketin bu hafta AKHAN kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından piyasa gözlemcileri, hisselerin ilk işlem gününde volatil bir performans sergileyebileceğini belirtiyor.

Bu süreçte yatırımcılar, Akhan Un'un halka arz fiyatı ve talep oranları üzerinden kısa vadeli yatırım stratejilerini şekillendirebilir. Halka arzın borsa işlem tarihi netleştiğinde, yatırımcıların alım-satım planlamasını yapması büyük önem taşıyor.

AKHAN HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Akhan Un halka arzında bireysel yatırımcılara dağıtılan ortalama lot miktarı dikkat çekiyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara ortalama 34 lot, yani toplamda yaklaşık 731 TL değerinde pay dağıtıldı.

Toplam halka arzda satışı tamamlanan nominal değer 54.700.000 TL olarak gerçekleşti. Birim fiyat ise 21,50 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, Akhan Un'un yatırımcı talebini karşılama konusundaki başarısını gözler önüne seriyor.

Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1.176.050.000 TL olarak açıklandı. Bu büyüklük, Akhan Un'un sektöründeki güçlü pozisyonunu ve yatırımcı ilgisini net şekilde ortaya koyuyor.

AKHAN UN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yatırımcıların sıkça merak ettiği konulardan biri de Akhan Un'un katılım endeksine uygunluğu. Yapılan açıklamalara göre, Akhan Un halka arzı katılım endeksine uygundur.

Bu durum, özellikle endeks bazlı yatırım fonları ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir kriter. Katılım endeksine uygunluk, Akhan Un hisselerinin çeşitli portföylerde değerlendirilmesini kolaylaştırırken, uzun vadeli yatırımcılar için de güvence sağlıyor.

HALKA ARAZDA TALEP VE YATIRIMCI İLGİSİ

Halka arz sürecinde, yatırımcılardan gelen talep dikkat çekici seviyelerde gerçekleşti. Yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,80 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 8,90 katı oranında talep geldi.

Bu yüksek talep oranı, Akhan Un'un marka bilinirliği ve sektördeki güvenilirliğinin yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yatırımcıların halka arzdan beklentilerinin yüksek olduğunu da ortaya koyuyor.