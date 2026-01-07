Akaryakıta zam mı geldi? 7 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

7 Ocak sabahı akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu olurken, sürücüler pompa fiyatlarındaki son durumu ve olası değişimleri yakından takip ediyor. Güncel fiyatların hangi seviyelerde olduğu ve zamlara dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Evet, 2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı doğrudan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyerek litre başına zam olarak yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir:

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 55,91 TL

LPG: 28,85 TL

Bu veriler, 2 Ocak'ta yapılan ÖTV zammının ardından oluşan güncel akaryakıt fiyatlarını göstermektedir.