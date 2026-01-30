Akaryakıta zam mı geldi? 30 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

30 Ocak sabahı akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik, araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında görülen güncel değişimler şehirden şehre farklılık gösterirken; küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki seyir, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Büyükşehirler başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatlarına dair detaylar merakla takip ediliyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

30 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.