Akaryakıta zam mı geldi? 27 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

27 Ocak itibarıyla akaryakıt piyasasında oluşan güncel görünüm, sürücülerin ve araç sahiplerinin odağında yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şehirler arasında görülen farklılıklar özellikle büyükşehirlerde öne çıkarken; küresel petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişim ve olası zam ya da indirim beklentileri yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il pompa fiyatlarına ilişkin son bilgiler haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak tarihiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında artışa neden olan yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6,95 oranında artırıldı. Yapılan bu güncelleme; benzin, motorin ve LPG fiyatlarına litre bazında zam olarak yansırken, sürücüler pompa fiyatlarındaki yükselişi doğrudan hissetmeye başladı. Akaryakıt piyasasındaki bu artış, ulaşım maliyetleri açısından da dikkatle takip ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir :