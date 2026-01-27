Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 27 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 27 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ocak itibarıyla akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalar, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel seviyeler; ulaşım bütçesinden günlük harcamalara kadar pek çok kalemi doğrudan etkilerken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki fiyatlar yakından izleniyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 27 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

27 Ocak itibarıyla akaryakıt piyasasında oluşan güncel görünüm, sürücülerin ve araç sahiplerinin odağında yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şehirler arasında görülen farklılıklar özellikle büyükşehirlerde öne çıkarken; küresel petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişim ve olası zam ya da indirim beklentileri yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il pompa fiyatlarına ilişkin son bilgiler haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak tarihiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında artışa neden olan yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6,95 oranında artırıldı. Yapılan bu güncelleme; benzin, motorin ve LPG fiyatlarına litre bazında zam olarak yansırken, sürücüler pompa fiyatlarındaki yükselişi doğrudan hissetmeye başladı. Akaryakıt piyasasındaki bu artış, ulaşım maliyetleri açısından da dikkatle takip ediliyor.

Akaryakıta zam mı geldi? 27 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 53,17 TL
  • Motorin: 54,58 TL
  • LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 52,97 TL
  • Motorin: 54,38 TL
  • LPG: 28,40 TL

Ankara:

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 55,58 TL
  • LPG: 28,92 TL

İzmir :

  • Benzin: 54,33 TL
  • Motorin: 55,91 TL
  • LPG: 28,85 TL
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası