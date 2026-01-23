Akaryakıta zam mı geldi? 23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

23 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki güncel görünüm, sürücülerin ve araç sahiplerinin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG'de şehir bazlı fiyatlar özellikle büyükşehirlerde merak konusu olurken; küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve olası yeni zam ya da indirim ihtimalleri yakından izleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel pompa fiyatlarına ilişkin son tablo ve ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta yüzde 6,95 oranında artırıldı. Bu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına litre bazında zam olarak yansırken, pompa fiyatlarında gözle görülür bir yükselişe neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir :