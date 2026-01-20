Akaryakıta zam mı geldi? 20 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

20 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki son durum, sürücülerin ve araç sahiplerinin gündeminde ön sıralarda yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde benzin, motorin ve LPG'nin pompa fiyatları merak edilirken, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve olası zam veya indirim beklentileri yakından takip ediliyor. Güncel fiyat detayları haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta %6,95 oranında artırıldı. Söz konusu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansırken, pompa fiyatlarında litre bazında zam olarak kendini gösterdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir :