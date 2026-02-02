Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 2 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 2 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
2 Şubat itibarıyla akaryakıt piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki anlık değişimler, sürücülerin ve tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkilerken, özellikle büyükşehirlerde güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Ulaşım maliyetlerinden günlük harcamalara kadar birçok alan, fiyatlardaki bu hareketlilikten etkileniyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 2 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

2 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında hareketlilik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler şehirden şehire farklılık gösterebilirken, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ve tüketiciler, özellikle büyükşehirlerdeki güncel fiyatları yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

2 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

Akaryakıta zam mı geldi? 2 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

