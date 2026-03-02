Akaryakıt fiyatları SON DURUM: İran İsrail savaş sonrası petrol fiyatları yükselecek mi? 2 Mart Pazartesi benzin kaç TL oldu, motorin ne kadar?

Küresel petrol piyasalarında yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Son dönemde İran, İsrail ve ABD arasında artan gerilimlerle birlikte petrol fiyatları yaklaşık 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, İran İsrail savaş sonrası petrol fiyatları yükselecek mi? 2 Mart Pazartesi benzin kaç TL oldu, motorin ne kadar? Detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: 2 MART 2026 GÜNCEL VERİLER

Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar sınırını aşarken, kritik güzergâhlar olan Hürmüz Boğazı ve çevresi yatırımcıların yakından takip ettiği alanlar arasında yer alıyor. Bu tablo, özellikle benzin ve motorin fiyatlarında olası hareketliliğe işaret ediyor.

İRAN İSRAİL SAVAŞ SONRASI PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan jeopolitik riskler, özellikle Orta Doğu ekseninde fiyatları yukarı çekiyor. İran ile İsrail arasındaki olası çatışmalar, petrol arzını etkileyebilecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı gibi uluslararası petrol ticaretinin en hassas noktalarındaki gerilimler, yatırımcılar tarafından fiyatları yükseltebilecek bir tetikleyici olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, kısa vadede Brent petrol fiyatlarının 80 dolar sınırını zorlamaya devam edebileceğini, dolayısıyla Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının da döviz kuru ve vergilerden bağımsız olarak yükselme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Ancak şu an için günlük akaryakıt fiyatlarında 2 Mart Pazartesi günü herhangi bir değişiklik görülmedi.

2 MART PAZARTESİ BENZİN KAÇ TL OLDU?

2 Mart 2026 itibarıyla Türkiye'de benzinin litre fiyatında herhangi bir artış veya düşüş yaşanmadı. Şehir bazlı fiyatlar ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 50,70 TL

Ankara

Benzin: 59,28 TL

İzmir

Benzin: 59,56 TL

Bu fiyatlar, hem döviz kuru hem de küresel petrol piyasasındaki arz-talep dengesi göz önünde bulundurularak belirleniyor.

2 MART PAZARTESİ MOTORİN NE KADAR?

Motorin fiyatları da 2 Mart Pazartesi günü sabit kaldı. Şehir bazında litre fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Motorin: 60,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Motorin: 52,45 TL

Ankara

Motorin: 61,49 TL

İzmir

Motorin: 61,76 TL

Motorin fiyatları, benzin gibi döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarından doğrudan etkileniyor. Ayrıca dağıtım maliyetleri ve vergiler, toplam fiyatın önemli bir kısmını oluşturuyor.