Ahmet Kutucu SON DAKİKA: Ahmet Kutucu neden bayıldı, sağlık durumu nasıl?

Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşma, hem skor hem de yaşanan talihsiz sakatlıklarla uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Mücadelenin temposu yüksek başlarken, ilk yarıda gelen gol tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak ikinci yarının hemen başında yaşanan çarpışma, sahada ve ekran başında endişe dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Peki, Ahmet Kutucu neden bayıldı, sağlık durumu nasıl? Detaylar...

AHMED KUTUCU SON DAKİKA

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray etkili bir atak organizasyonuna imza attı. Torreira'nın dikine pasıyla başlayan pozisyonda İlkay'ın tek dokunuşla topu Ahmed Kutucu'ya aktarması, tribünleri heyecanlandırdı. Topu kontrol eden Ahmed, sağ ayağına alarak ceza sahası dışından çok sert bir vuruş gerçekleştirdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu gol, maçın kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Ancak ikinci yarının hemen başında yaşanan sakatlık, Ahmed Kutucu'nun performansının önüne geçti. 46. dakikada yaşanan çarpışma sonrası futbolcunun yerde kalması, "son dakika" gelişmelerinin art arda gelmesine neden oldu.

AHMED KUTUCU NEDEN BAYILDI?

İkinci yarının başlama düdüğünden kısa süre sonra, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile Ahmed Kutucu arasında ceza sahası içinde sert bir çarpışma yaşandı. İki futbolcu da pozisyonun ardından sakatlık geçirdi ve yerde kaldı.

Çarpışmanın etkisiyle oyun durdurulurken, sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Ahmed Kutucu'ya yapılan ilk müdahale sonrası oyuncunun kısa süreli bir sersemlik yaşadığı görüldü. Bu durum, futbolcunun neden bayıldığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ancak edinilen bilgiler, olayın darbe kaynaklı olduğu ve ciddi bir bilinç kaybı yaşanmadığı yönünde.

Ahmed Kutucu, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam edebilecek durumda olduğunu gösterdi. Buna karşın İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın durumu daha ciddi değerlendirilerek ambulans sahaya çağrıldı ve oyuncu sedyeyle oyun dışına alındı.

AHMED KUTUCU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Karşılaşma sonrası en çok merak edilen konu, Ahmed Kutucu'nun sağlık durumu oldu. Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu A Spor tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, Ahmed Kutucu'nun sağlık durumunda ciddi bir bulguya rastlanmadı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde futbolcunun hayati risk taşıyan ya da maçın ilerleyen dönemlerini etkileyecek önemli bir sorunu olmadığı ifade edildi. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Ahmed Kutucu'nun durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

Aynı açıklamada, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı. Bu açıklama, olayın ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyarken, Ahmed Kutucu cephesinde sürecin daha olumlu ilerlediğini gösterdi.