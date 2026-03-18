Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili kritik bir karar aldı. Kurul, turnuva boyunca büyük heyecan yaratan final maçında Senegal Milli Takımı'nın maçı hükmen kaybettiğini açıkladı. Bu karar, sadece turnuva sonuçlarını değil, aynı zamanda turnuva şampiyonluğunu da doğrudan etkiledi. Peki, Afrika Kupası şampiyonu neden değişti? Afrika Kupası yeni şampiyonu hangi takım? Detaylar...

AFRİKA KUPASI ŞAMPİYONU NEDEN DEĞİŞTİ?

Temyiz Kurulu'nun açıklamasına göre, Senegal'in maç sırasında sergilediği davranışlar turnuva talimatlarına aykırı bulundu ve bu nedenle Disiplin Kurulu'nun daha önce verdiği karar iptal edildi. Bu gelişme, Afrika futbolunda nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti ve final skorunu resmen 3-0 Fas lehine olarak tescil etti.

Kurul ayrıca, Senegal takımının davranışlarının turnuvanın kurallarıyla uyumsuzluğunu vurgulayarak, bu tür ihlallerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini göstermiş oldu. Bu karar, CAF'ın turnuva disiplin mekanizmasının ne denli kararlı ve etkin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

AFRİKA KUPASI YENİ ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?

CAF Temyiz Kurulu'nun kararı sonrasında 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Fas Milli Takımı oldu. Fas, Senegal'in hükmen mağlubiyeti nedeniyle turnuva tarihine bir kez daha yazıldı.

Bu şampiyonluk, Fas için hem prestij hem de futbolda kıtanın en büyük kupasını kazanma açısından kritik bir önem taşıyor. Kararın ardından Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan itirazın kabul edilmesi, takımın resmen turnuva şampiyonu olarak ilan edilmesini sağladı. Bu süreç, futbolseverler ve spor otoriteleri tarafından dikkatle takip edildi.

Fas Milli Takımı oyuncularından Ismael Saibari hakkında da önemli bir düzenleme yapıldı. Önceki ceza iki resmi maç men olarak güncellenirken, bir maçın ertelenmesi kararlaştırıldı ve oyuncuya kesilen 100 bin dolar para cezası kaldırıldı. Bu karar, hem oyuncu hem de federasyon açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca maçta yaşanan top toplayıcılar ve lazer olaylarıyla ilgili Fas Futbol Federasyonu'na verilen bazı para cezalarında indirim yapıldı. Ancak, VAR inceleme alanı etrafındaki müdahaleye ilişkin verilen 100 bin dolarlık ceza aynen korundu. Bu, turnuva kurallarının ihlaller karşısında esnek ama kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor.