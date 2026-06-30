6 AYLIK ENFLASYON FARKI ZAMLI MEMUR MAAŞI 2026: Memur ve memur emeklisi Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zammında son viraja girildi. Yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranının kesinleşmesi için yalnızca Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı da netlik kazanacak. Peki, memur ve memur emeklisi Temmuz maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Detaylar..

6 AYLIK ENFLASYON FARKI ZAMLI MEMUR MAAŞI 2026

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme hükümleri kapsamında belirlenen zam oranına ilave olarak oluşan enflasyon farkını da maaşlarına yansıtmaya devam ediyor.

2026 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak maaş artışında memur ve memur emeklileri için yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile birlikte oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak.

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12,41 olarak kesinleşti.

Bu oran;

Yüzde 5,05 enflasyon farkı

Yüzde 7 toplu sözleşme zammının

birleşmesiyle oluştu.

Temmuz ayında uygulanacak kesin maaş artışının belirlenebilmesi için yalnızca Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş zammını belirleyecek son veri olan Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Resmi verilerin açıklanmasının ardından yılın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşecek ve buna bağlı olarak memur ile memur emeklilerinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı maaş artışı da netleşmiş olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak duyuruldu.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde;

Memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,48 olacak.

Buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı eklendiğinde,

Temmuz 2026 döneminde uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 13,94 seviyesinde gerçekleşecek.

Ancak kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı resmi Haziran ayı enflasyon verileri sonrasında belli olacak.

TAHMİNLERE GÖRE TEMMUZ 2026 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 olarak açıklanacağı varsayımıyla yapılan hesaplamalara göre bazı unvanlarda oluşması beklenen maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL'den 107.541 TL'ye yükselecek.

Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 64.397 TL'den 72.373 TL'ye yükselecek.

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL'den 92.540 TL'ye yükselecek.

Öğretmen (1/4): 73.368 TL'den 83.595 TL'ye yükselecek.

Başkomiser (3/1): 89.214 TL'den 101.650 TL'ye yükselecek.

Polis Memuru (8/1): 81.617 TL'den 92.994 TL'ye yükselecek.

Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL'den 171.395 TL'ye yükselecek.

Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): 74.770 TL'den 85.192 TL'ye yükselecek.

Mühendis (1/4): 96.211 TL'den 109.622 TL'ye yükselecek.

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 66.870 TL'den 76.191 TL'ye yükselecek.

Profesör (1/4): 135.089 TL'den 153.920 TL'ye yükselecek.

Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL'den 103.193 TL'ye yükselecek.

Vaiz (1/4): 76.653 TL'den 87.338 TL'ye yükselecek.

Avukat (1/4): 90.000 TL'den 102.546 TL'ye yükselecek.