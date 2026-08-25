2026 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

KYK yurt başvurularında son tarih araştırılmaya devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başlayan GSB yurt başvurularında öğrencilerin işlemlerini e-Devlet üzerinden belirlenen tarihe kadar tamamlaması gerekiyor. 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek, son başvuru tarihi hangi gün? İşte KYK yurt başvurularının biteceği tarih ve saat...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

2026-2027 dönemi KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü başladı. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için son gün 29 Ağustos 2026 Cumartesi olarak belirlendi. Öğrencilerin başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.