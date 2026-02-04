Google'ın bugün ana sayfasında yer verdiği özel Doodle, 2026 Kış Olimpiyatları için geri sayımın resmen başlamasına dikkat çekiyor. Doodle'da yer alan görselin merkezinde bir körling sporcusu bulunması ise tesadüf değil. Çünkü 2026 Kış Olimpiyatları kapsamında bazı branşlarda müsabakalar, açılış töreninden önce bugün itibarıyla başladı. Peki, 2026 Kış Olimpiyatları neden doodle oldu? Kış Olimpiyatları ne zaman yapılacak, nerede yapılacak, Türkiye'den hangi sporcular katılacak? Detaylar...

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NEDEN DOODLE OLDU?

İtalya'nın Cortina d'Ampezzo kentinde düzenlenen körling (curling) karışık çiftler ön eleme maçları, organizasyonun ilk resmi yarışmaları olarak kayıtlara geçti. Google, bu önemli spor gününü Doodle ile küresel ölçekte görünür kılarken, aynı zamanda güçlü bir tarihsel göndermeye de imza attı.

Cortina d'Ampezzo, tam 70 yıl önce bugün de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı. Google'ın körling temalı Doodle tercihi, hem olimpik takvimin başlangıcını hem de kentin olimpiyat tarihindeki köklü yerini simgeliyor. Böylece sporun, tarihin ve dijital kültürün kesiştiği nostaljik bir anlatı ortaya çıkıyor.

KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Kış Olimpiyatları için geri sayım artık resmen sona eriyor. Organizasyonun açılış töreni 6 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kış sporlarının en prestijli buluşması olan olimpiyatlar, 22 Şubat 2026 tarihinde yapılacak kapanış töreniyle tamamlanacak.

KIŞ OLİMPİYATLAR NEREDE YAPILACAK?

2026 Kış Olimpiyatları bu yıl İtalya ev sahipliğinde düzenleniyor. Organizasyon, iki önemli şehir tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor: Milano ve Cortina d'Ampezzo.

Açılış töreni, futbol dünyasının sembol yapılarından biri olan Milano'daki San Siro Stadyumu'nda yapılacak. Bu tercih, olimpiyatların yalnızca sporla sınırlı kalmadığını; kültürel, mimari ve sembolik değerleri de kapsayan küresel bir organizasyon olduğunu ortaya koyuyor.

Cortina d'Ampezzo ise özellikle buz sporları ve dağ branşlarının merkezi konumunda yer alıyor. Bugün başlayan körling müsabakaları da bu şehrin olimpiyatlardaki aktif rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. 70 yıl aradan sonra yeniden olimpiyat heyecanına sahne olan Cortina d'Ampezzo, 2026 Kış Olimpiyatları'nın en dikkat çeken duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

KIŞ OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE'DEN HANGİ SPORCULAR KATILACAK?

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılıyor. "Team Türkiye" adıyla olimpiyat sahnesinde yer alacak milli sporcular, farklı kış sporları branşlarında mücadele edecek.

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs, Türkiye'nin bu branştaki temsilcileri olacak. Kayakla atlama dalında ise Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ülkemizi temsil edecek sporcular arasında yer alıyor.

Alp disiplini branşında Ada Hasırcı ile Thomas Kaan Önol Lang piste çıkacak. Kayaklı koşu dalında ise İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, Türkiye adına olimpiyat mücadelesi verecek.

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

2026 Kış Olimpiyatları'nın tüm heyecanı Eurosport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Eurosport, organizasyon kapsamındaki tüm branşları ve elemeleri detaylı şekilde yayınlayacak.

Olimpiyat yayınları, Digiturk, D-Smart ve TV+ gibi platformlar üzerinden izlenebilecek. Böylece sporseverler, buzdan dağlara uzanan bu büyük organizasyonu anbean takip etme imkânı bulacak.