2025'in en çok kazanan futbolcusu kim? 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu (TAM LİSTE)

Futbol, yıllardır yalnızca sahada değil, saha dışında da büyük bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. 2025 yılı itibariyle, futbolcuların kazançları artık sadece maaşlarından değil, sponsorluk anlaşmalarından ve ticari gelirlerden de ciddi bir şekilde etkileniyor. Peki, 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu kim oldu? Forbes'in yayımladığı liste, futbol dünyasındaki ekonomik dengeleri ortaya koyuyor ve dünya çapında büyük bir etkiye sahip futbolcuların finansal başarılarını gözler önüne seriyor.

2025'İN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU KİM?

2025 yılında en çok kazanan futbolcuların listesi açıklandı. Listede yer alan futbolcuların kazançları ve sıralamaları dikkat çekiyor. Bu yılın en çok kazanan futbolcusu ise merakla bekleniyordu. İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu ve kazançları.

2025'İN EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCUSU (TAM LİSTE)

İşte 2025 yılı itibariyle, Forbes tarafından açıklanan en çok kazanan futbolcuların tam listesi. Bu liste, futbolcuların saha içi başarılarının yanı sıra, sponsorluk anlaşmaları ve ticari gelirlerinin de büyük rol oynadığını gösteriyor.

10- LAMINE YAMAL - BARCELONA: 43 MİLYON DOLAR

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2025 yılında büyük bir çıkış yaparak 43 milyon dolarlık kazancı ile listeye girmeyi başardı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen, sponsorluklar ve performansı ile dikkat çekiyor.

9- JUDE BELLINGHAM - REAL MADRİD: 44 MİLYON DOLAR

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, hem kulübü hem de global sponsorluk anlaşmaları ile önemli gelir elde etti. 44 milyon dolarlık kazancı ile listede 9. sırada yer aldı.

8- SADIO MANE - AL NASSR: 54 MİLYON DOLAR

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane, 54 milyon dolarlık kazancı ile 8. sırada bulunuyor. Mane'nin sahadaki etkisi kadar, Asya pazarındaki sponsorluk anlaşmaları da kazancına büyük katkı sağlıyor.

7- MUHAMMED SALAH - LIVERPOOL: 55 MİLYON DOLAR

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 55 milyon dolarlık kazancı ile 7. sırada yer alıyor. Salah, yalnızca futbol sahasında değil, dijital platformlarda da büyük bir etkiye sahip. Bu da onun gelirlerine olumlu yansıyor.

6- VİNİCIUS JUNIOR - REAL MADRİD: 60 MİLYON DOLAR

Brezilyalı yetenek Vinicius Junior, Real Madrid'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 2025 yılı itibariyle 60 milyon dolarlık kazançla listenin 6. sırasına yerleşti.









5- ERLING HAALAND - MANCHESTER CITY: 80 MİLYON DOLAR

Norveçli golcü Erling Haaland, Manchester City'deki maaşının yanı sıra sponsorluk anlaşmalarıyla da büyük bir gelir elde etti. 80 milyon dolar ile 2025'in en çok kazanan 5. futbolcusu oldu. Haaland, özellikle spor giyim markalarıyla yaptığı işbirlikleri ile kazancını artırdı.

4- KYLIAN MBAPPE - REAL MADRİD: 95 MİLYON DOLAR

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'de geçirdiği yıllar boyunca kazancını katladı. Mbappe'nin sponsorluklar ve pazarlama anlaşmaları 95 milyon dolara kadar yükseldi. Bu, futbolcu için büyük bir finansal başarıyı simgeliyor.

3- KARİM BENZEMA - AL İTTİHAD: 104 MİLYON DOLAR

Al Ittihad'a transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan'a gittiği 2023'ten sonra kazancını hızla artırdı. 2025'te 104 milyon dolar kazanç elde eden Benzema, sadece sahadaki başarılarıyla değil, iş dünyasındaki girişimleriyle de dikkat çekiyor.

2- LİONEL MESSİ - İNTER MİAMI: 130 MİLYON DOLAR

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, 2025'te kazancını 130 milyon dolara çıkardı. Inter Miami'deki maaşının yanı sıra, dünya çapındaki sponsorluk anlaşmaları Messi'yi 2. sıraya taşıdı. Özellikle Instagram'da 500 milyon takipçisi bulunan Messi, ticari alandaki başarısıyla dikkat çekiyor.

1- CRİSTİANO RONALDO - AL NASSR: 280 MİLYON DOLAR

2025'in en çok kazanan futbolcusu, Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, sadece futbol kariyerinden değil, aynı zamanda kendi markası CR7'yi büyütmesi, sosyal medya başarısı ve ticari yatırımlarıyla yıllık 280 milyon dolar kazanç elde etti. Bu, futbolculuk kariyerindeki en yüksek gelirlerden birisi.