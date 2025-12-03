2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI: Aralık ayı Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira zammı oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye'de en çok merak edilen ekonomik başlıklardan biri olan kira artış oranları, her ay TÜİK'in yayımladığı enflasyon verileriyle belirleniyor. Aralık ayında uygulanacak kira zam oranı için gözler Kasım 2025 enflasyonuna çevrilmiş durumda. Peki, Aralık ayı Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira zammı oranı yüzde kaç oldu? Detaylar...

2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Aralık ayında uygulanacak kira zam oranı, TÜİK'in Kasım 2025 enflasyon raporu açıklandığında kesinlik kazanacak. Türkiye'de kira artışları, yasa gereği konutlarda 12 aylık ortalama TÜFE, iş yerlerinde ise genellikle TÜFE ortalaması (taraflar farklı bir oran belirlemedikçe) temel alınarak hesaplanıyor.

Bu nedenle Kasım ayı TÜFE'nin açıklanması, Aralık ayı kira sözleşmelerinin doğrudan belirleyicisi olacak. Mevcut durumda Aralık ayı için kullanılacak resmi bir oran yok; ancak Ekim ayı verileri, ekonomik görünüm açısından önemli ipuçları içeriyor.

ARALIK AYI KİRA ARTİŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Henüz hayır.

Kasım 2025 enflasyon oranları açıklanmadığı için Aralık ayı kira artış oranı da belirlenmiş değil.

TÜİK'in yayın takvimine göre Kasım ayına ilişkin veriler açıklandığında, Aralık kira artış oranı otomatik olarak ortaya çıkacak. Bu oran hem mevcut sözleşmelerin yenilenmesinde hem de yeni imzalanacak kira sözleşmelerinin belirlenmesinde temel alınacak.

TEFE-TÜFE EV VE İŞ YERİ KİRA ZAMMI NE OLDU?

Kira zam oranlarında en önemli kriter TÜFE 12 aylık ortalamasıdır.

İş yerleri için bazı sözleşmeler hâlâ TEFE–TÜFE ortalaması üzerinden zam yapılmasını öngörse de uygulamada en sık kullanılan yöntem TÜFE ortalamasıdır.

Son açıklanan resmi TÜİK verileri, Ekim 2025 dönemine aittir:

Aylık TÜFE artışı: %2,55

Yıllık TÜFE artışı: %32,87

12 aylık ortalama TÜFE: %37,15

Bu oranlar henüz Aralık ayı kira artış oranını belirlemez; ancak Kasım verisi gelene kadar kullanılan en güncel resmi göstergelerdir.

ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının henüz yayımlanmamış olması nedeniyle Aralık 2025 kira artış oranı Resmiyet kazanmamıştır.

Bu nedenle ev sahipleri ve kiracıların hesaplama yaparken Ekim verilerini yalnızca referans niteliğinde değerlendirmesi gerekir.

Aralık ayının net kira zam oranı, TÜİK'in Kasım TÜFE'si açıklanır açıklanmaz elde edilecektir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. Kasım ayı TÜFE ve diğer enflasyon göstergeleri henüz yayımlanmadı.

TÜİK'in en son açıkladığı resmi enflasyon, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanan Ekim 2025 raporudur. Bu rapordan öne çıkan veriler şunlardır:

Aylık artış: %2,55

Aralık ayına göre yıllık değişim: %28,63

Yıllık TÜFE: %32,87

12 aylık ortalama: %37,15

Bu veriler, Kasım ayı kiralarında kullanılan son resmi oranlardır.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Kasım ayında kira artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE olan %37,15 olarak uygulanmıştır.

Bu oran, Ekim ayında açıklanan TÜİK verilerine dayanmaktadır.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Örnek kira: 12.000 TL

Varsayalım ki 12 aylık ortalama TÜFE %37,15:

12.000 TL × %37,15 = 4.458 TL artış

Yeni kira = 16.458 TL