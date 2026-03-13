2026 yılında Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen devlet destekli "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası, uzun vadeli ve düşük faizli bir finansman modeliyle dikkat çekiyor. Program, özellikle ilk kez ev alacak yurttaşlara avantaj sağlamak üzere tasarlandı. Kampanya kapsamında öne çıkan en önemli detay ise aylık %1.20 sabit faiz oranı. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? İlk Evim Konut Kredisi (1.20 faizli konut kredisi) kimlere verilecek, şartları neler olacak? Detaylar...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz resmi bir tarih açıklanmış olmasa da ekonomi çevreleri, 2026 yılının bahar aylarında "İlk Evim Konut Kredisi"nin devreye girmesini bekliyor. Kredinin duyurusu Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından yapılacak. Başlangıçta Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden başvurular alınacak ve daha sonra uygun şartları sağlayan özel bankalar sisteme dahil edilecek.

Kampanyanın 180 aya kadar vade imkanı sunması, aylık taksitlerin hane gelirine oranla daha yönetilebilir seviyelerde kalmasını sağlayacak. Bu, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut sahibi olmayı kolaylaştıracak önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

"İlk Evim Konut Kredisi" programından faydalanacak kişiler öncelikle dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar olacak. Finansal İstikrar Komitesi'nin mortgage benzeri bir model üzerinde çalışması sayesinde sistem, uzun vadeli ve uygun taksitli ödeme imkanları sunacak.

Kampanya kapsamında ayrıca:

Konut kredilerinde risk ağırlığı BDDK tarafından düşürülecek,

Toplam kredi tutarı 2 milyon TL üzerinde olanlar için limit artışı planlanacak,

Kamu bankaları aracılığıyla düşük faiz oranı ve uygun taksitler ile ödeme kolaylığı sağlanacak.

Bu model, özellikle ilk kez ev sahibi olacaklar için finansal yükün hafifletilmesini hedefliyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların uyması beklenen şartlar ise şu şekilde özetlenebilir:

İlk kez ev sahibi olma şartı: Sadece daha önce ev almamış kişiler başvurabilecek.

Gelir grubu: Dar ve orta gelirli vatandaşlar öncelikli olacak.

Kredi tutarı: 2 milyon TL'yi geçmeyen kredi talepleri için standart faiz ve vade koşulları geçerli olacak.

Vade süresi: Maksimum 180 ay.

Başvuru kanalları: Öncelikle kamu bankaları, sonrasında uygun şartları sağlayan özel bankalar.

Bu şartlar, dar ve orta gelirli hanelerin ödeme gücüne göre tasarlanmış olup, aylık taksitlerin yönetilebilir seviyelerde kalmasını sağlıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Kampanyanın en dikkat çekici unsuru sabit faiz oranı. Aylık %1.20 olarak planlanan bu oran:

Mevcut piyasa koşullarındaki standart konut kredisi faizlerinin oldukça altında,

Toplam geri ödeme tutarını önemli ölçüde azaltıyor,

Uzun vadeli kredi seçenekleri ile birleştiğinde hane bütçesi üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Bu avantaj, ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir teşvik olarak öne çıkıyor.