Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor - Haberler
Polis, Huzur, Van, Güncel

Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor

Van'da huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz elleri tetikte görev yapan emniyet teşkilatının gözü kulağı olan Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, gelen ihbarları ve şehrin çeşitli noktalarındaki kameralara yansıyan görüntüleri ilgili birimlere ileterek kısa...

13.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:36
Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor

Van'da huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz elleri tetikte görev yapan emniyet teşkilatının gözü kulağı olan Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, gelen ihbarları ve şehrin çeşitli noktalarındaki kameralara yansıyan görüntüleri ilgili birimlere ileterek kısa sürede olaylara müdahale edilmesini sağlıyor.

Telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları anında sistem kayıtlarına giren polisler, ellerinden düşürmedikleri telsizlerle ekipleri bilgilendirerek olay yerine yönlendiriyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamında şehirlerin çeşitli noktalarına konulan kameraları ve tüm teknolojik imkanları etkin kullanan ekipler, kameralara yansıyan ya da ihbar edilen konuların çözülmesi için zamanla yarışıyor.

Van'ın tüm noktalarını kontrol altında tutan, karşılaştıkları en küçük aksaklığa anında müdahale edilmesini sağlayan haber merkezindeki polisler, birimler arasındaki koordinasyonu da sağlayarak kentte huzur ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sunuyor.

Polisler, vatandaşlardan gelen talep ve isteklere de yanıt vererek, zaman zaman mutluluklarına ortak oluyor.

Polislerden sürpriz doğum günü

115 Polis İmdat hattını arayan 18 yaşındaki Fatma Tekinyer, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkamadığı için 69 yaşındaki babasının doğum gününü kutlamak istediğini belirterek, yardım istedi.

Haber merkezinde görevli polisler de Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'nde oturan Tekinyer'in talebini en yakın polis ekibine iletti. Bunun üzerine pasta alarak verilen adrese giden polis ekipleri, kapının önünde pastanın mumlarını yakarak baba Alaattin Tekinyer'e doğum günü sürprizi yaptı.

Babasının doğum gününü kutlamak istediğini ifade eden Fatma Tekinyer, "Dışarı çıkamadığım için 155'i arayarak bana nasıl yardımcı olabileceklerini sordum. Bir saat olmadan beni arayarak kapıyı babamla birlikte açmamı istediler. Böyle bir gün bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Polislerin sürprizi karşısında hem şaşıran hem de duygulanan Alaattin Tekinyer, "Rabb'im sizleri, askerlerimizi, tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Siz beni sevindirdiniz Allah da sizleri korusun." ifadesini kullandı.

Tekinyer ailesine yapılan doğum günü sürprizine Anadolu Ajansı ekibi de tanıklık etti.

"Koronavirüsten sonra ihbar sayısı 1500'e çıktı"

Van Emniyet Müdürlüğü Muharebe Elektronik Şube Müdürü Umut Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şube olarak önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Birim olarak günde ortalama 600 çağrı aldıklarını belirten Meral, koronavirüs salgınından sonra bu rakamın 1500'e çıktığına dikkati çekti.

İhbarların çoğunlukla 155 Polis İmdat hattına telefonla yapılan çağrılardan oluştuğunu anlatan Meral, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle ilimizde de bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında vatandaşlarımıza yardımcı olmak için emniyet teşkilatı olarak üstün çaba içindeyiz. Vatandaşlarımız genellikle 155, WhatsApp ya da email üzerinden ulaşıyor. Talepleri ne olursa olsun ilgili kuruma iletilmekte ve anında gereği yapılıyor.

Bunların yanında asayiş, terör olayları, trafik kazaları ve ihbarlar anında değerlendiriliyor, araç takip sistemiyle en yakın ekip olay yerine yönlendiriliyor. İlimizin farklı yerlerinde 1000'e yakın kameramızla, giriş ve çıkışlardaki plaka tanıma sistemimizle suç ve suçlularla mücadele ediyoruz."

Gün içinde ilginç ihbarların yapıldığını, kameralara ilginç görüntülerin yansıdığını aktaran Meral, "Vatandaşlar her zaman çekinmeden bizi arayabilir. Her türlü talepleri mutlaka değerlendiriliyor. Bir sorunla karşılaştıkları zaman doğru adresi, mekanı bize bildirirlerse ekiplerin olaya daha hızlı müdahale etmesi kolaylaşır." diye konuştu.

Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Bomba iddia! Erdoğan, 'Şimdi zamanı değil' diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:17:03. #1.15#
title