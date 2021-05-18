Hababam Sınıfı Güle Güle Ekrem kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Ekrem'ın kim olduğunu merak etti. Peki, , Ekrem kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Ekrem odu. Peki, Ekrem kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE EKREM KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ekrem karakterini Osman Cavcı canlandırmıştır.

OSMAN CAVCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1962 (59yaşında), İstanbul,

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cavcı, tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı' nın oğludur. Baba mesleği olan tiyatroya olan aşkı 1972' de bir turnede (İzmir Turnesi) başlamıştır. Daha sonraları Ertem Eğilmez ile tanışmasının ardından 1981 yılında sinemaya adım atmıştır. İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle'dir.

İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol almaya devam etmiş, Muhsin Bey filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakalamıştır. Muhsin Bey'de organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi adıyla oynamıştır. Filmdeki bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır.