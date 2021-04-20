Gwind ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?

Galata Wind Enerji'nin halka arz talepleri 15-16 Nisan tarihleri arasında toplandı ve gözler sonuçlara çevrildi. Yatırımcılar "Gwind ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorularına yanıt arıyor. Galata Wind Enerji AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen 133 milyon 697 bin 870 lira nominal değerli payları halka arz edilecek. Peki, Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek?

Bu ay Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arzı için onay alan Galata Wind Enerji AŞ'nin talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde son buldu. Söz konusu halka arzda talep toplama süreci geçen hafta perşembe başladı ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erdi. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? Gwind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

GALATA WİND NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Galata Wind Enerji'nin halka arzında talepler 15-16 Nisan'da toplandı. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.

İşte hisse fiyatı ve diğer bilgiler;

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ'ye ait payların yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak.

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci geçen hafta perşembe başladı ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erdi. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.

Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Galata Wind'in portföyü, iş modeli ve verdiği taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding'de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3'e denk geliyor. "

Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği ve sermaye yapısının yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, şirket olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.