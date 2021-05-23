Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
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Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır

Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

VAN (İHA) – Van'da eğitimlerini tamamlayan 'çığ timi'ndeki güvenlik korucuları, olası çığ afetleri için göreve hazır.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, yeni çığ facialarının yaşanmaması için 'çığ timi' kurdu.

VAN (İHA) – Van'da eğitimlerini tamamlayan 'çığ timi'ndeki güvenlik korucuları, olası çığ afetleri için göreve hazır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, yeni çığ facialarının yaşanmaması için 'çığ timi' kurdu. 200 kişiden oluşan çığ timi, karla kaplı arazide zorlu bir eğitimden geçerek afetlere hazır hale geldi. Çalışma kapsamında Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinde görev alan güvenlik korucuları, teorik eğitimin ardından karlı arazide pratik eğitim aldı. Yer yer 2 metre kar kalınlığının olduğu arazide çalışma yapan çığ timi, artık olası çığ faciasında hayat kurtarmaya hazır hale getirildi. Çığda arama kurtarma eğitimi verilen Çatak ve Bahçesaray ilçesindeki 100 güvenlik korucusuna malzemeleri AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan ve Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgili tarafından teslim edildi.

Güvenlik korucularının başarılı bir eğitimden geçtiğinin söyleyen AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Güzel bir eğitim süreci oldu. Biz gerçekten çok memnunuz. Geçtiğimiz dönem 4-5 Şubat tarihlerinde bir çığ felaketi yaşadık. Biz başlangıçta bu projeyi yaparken, biraz daha profesyonelce bu işi yapalım diye yola çıktık. İçişleri Bakanımızın da taktiriyle burada 200 kişilik bir ekip kurduk. Herhangi bir olay olduğunda bu malzemelerin ne şekilde kullanıldığını güvenlik korucularımız artık biliyor. Dolayısıyla daha profesyonelce müdahale edecekler. En azından orada işi bilmeyen arkadaşların çığ alanına girmesini engellemek adına bir güvenlik ortamı oluşturacaklar. Bizim Bahçesaray bölgesine gidebilme süremiz 4 saat sürecek. 4 saat arama kurtarma çalışmalarına başlamak için çok geç bir süreç. Burada ilk müdahaleyi güvenlik korucularımız yapacak. Bizim buradaki amacımız hayat kurtarmaktır" dedi. - VAN

Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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